Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

İSTANBUL (AA) - Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Rusya'nın Enisey takımını 70-65 yendi.
Krasnoyarsk kentindeki Server Arena'da yapılan mücadelenin ilk çeyreğini 21-14 üstün geçen Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 40-27 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 60-47 önde kapatan Hatay temsilcisi, müsabakadan da 70-65 galip ayrıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Courtney Paris 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipteise Jacinta Lisette Monroe 16 sayı üretti.
Son 16 turunun rövanşı 11 Ocak Perşembe günü saat 18.00'de Hatay'da oynanacak.
(AA)
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