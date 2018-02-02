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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:24 | Son Güncelleme

- Carolo Basket: 84 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 86 - Mersin Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finale yükseldi

Salon: Caisse d'Epargne

Hakemler: Mart Uuenhendrik (Estonya), Francisco Arana (İspanya), Vincent Deletstree (Belçika)

Carolo Basket: Bouderra 14, Loyd 13, Santos 4, Berezhynska 8, Lewis 14, Chevaugeon 9, Filip 18, Paget 4

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Gajic 19, Hartley 21, Cado 20, Thomas 2, Putnina 13, Gülşah Gümüşay, Tuğba Oral,

1. Periyot: 22-22

Devre: 36-42

3. Periyot: 60-71

CHARLEVILLE-MEZIERES (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 80-71 kazandığı FIBA Avrupa Kupası 8'li tur ilk maçının rövanşında, Fransız kulübü Carolo Basket'i 86-84 yenerek çeyrek finale çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor maçın ilk periyotunu 22-22 berabere tamamladı. İkinci periyota iyi başlayan Mersin ekibi, soyunma odasına 42-36 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı açan Mersin Büyükşehir Belediyespor, son periyoda 71-60 önde girdi. Ev sahibi ekip, son periyotta farkı eritse de Mersin ekibi, karşılaşmadan 86-84 galip ayrıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'ndan çıkamayan Galatasaray'ın da mücadele edeceği çeyrek finaldeki eşleşmeler, yarın TSİ 14.00'te Almanya'nın Münih kentinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçları 1 Mart, rövanşları ise 8 Mart'ta yapılacak.

(AA)

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