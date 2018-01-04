Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Lattes Spor Sarayı
Hakemler: Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Vincent Delestree (Belçika), Ivana Ivanovic (Sırbistan)
BLMA: Sottana 16, Kone 6, Hurt 18, Bar 16, Bernles 17, Delaruelle, Mane 2
Fenerbahçe: Ayşe Cora 6, Birsel Vardarlı Demirmen 1, Vaughn 18, Verameyenka 6, Powers 31, Pelin Bilgiç 2, Plum 7, Tuğçe Canıtez 2, Tilbe Şenyürek 3
1. Periyot: 22-23
Devre: 42-36
3. Periyot: 57-52
Norma Süre: 71-71
Beş faulle çıkanlar: 40.20 Powers (Fenerbahçe), 44.02 Kone (BLMA)
İSTANBUL (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta müsabakasında Fenerbahçe, normal süresi 71-71 tamamlanan maçta Fransa'nın BLMA takımını uzatma sonunda 76-75 yendi.
Deplasmanda önemli bir galibiyet elde eden Fenerbahçe 8. maçını kazanırken, grubu son sırasındaki BLMA ise 9. mağlubiyetini yaşadı.
Sarı-lacivertli ekipte 31 sayı ve 11 asist ile "double-double" yapan Powers, galibiyete önemli katkı sağladı.
(AA)
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