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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 00:27 | Son Güncelleme 3 saat önce

- BLMA: 75 - Fenerbahçe: 76

Salon: Lattes Spor Sarayı

Hakemler: Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Vincent Delestree (Belçika), Ivana Ivanovic (Sırbistan)

BLMA: Sottana 16, Kone 6, Hurt 18, Bar 16, Bernles 17, Delaruelle, Mane 2

Fenerbahçe: Ayşe Cora 6, Birsel Vardarlı Demirmen 1, Vaughn 18, Verameyenka 6, Powers 31, Pelin Bilgiç 2, Plum 7, Tuğçe Canıtez 2, Tilbe Şenyürek 3

1. Periyot: 22-23

Devre: 42-36

3. Periyot: 57-52

Norma Süre: 71-71

Beş faulle çıkanlar: 40.20 Powers (Fenerbahçe), 44.02 Kone (BLMA)

İSTANBUL (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta müsabakasında Fenerbahçe, normal süresi 71-71 tamamlanan maçta Fransa'nın BLMA takımını uzatma sonunda 76-75 yendi.

Deplasmanda önemli bir galibiyet elde eden Fenerbahçe 8. maçını kazanırken, grubu son sırasındaki BLMA ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-lacivertli ekipte 31 sayı ve 11 asist ile "double-double" yapan Powers, galibiyete önemli katkı sağladı.

(AA)

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