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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 22:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Fenerbahçe: 80 - UMMC Ekaterinburg: 77

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Mart Uuehendrik (Estonya), Uros Nikolic (Sırbistan), Jelena Smiljanic (Sırbistan)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen, Vaughn 10, Powers 19, Dabovic 4, Verameyenka 21, Plum 24, Ayşe Cora 2, Tilbe Şenyürek, Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz

UMMC Ekaterinburg: Toliver 13, Meesseman 15, Torrens 10, Arteshina 3, Griner 26, Sanders 6, Beglova 2, Beliakova 2, Nolan

1. Periyot: 18-19

Devre: 42-38

3. Periyot: 56-55

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibini 80-77 yendi.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla grupta 9. galibiyetini elde etti. Rus ekibi ise 3. kez mağlup oldu.

(AA)

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