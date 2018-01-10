Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Mart Uuehendrik (Estonya), Uros Nikolic (Sırbistan), Jelena Smiljanic (Sırbistan)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen, Vaughn 10, Powers 19, Dabovic 4, Verameyenka 21, Plum 24, Ayşe Cora 2, Tilbe Şenyürek, Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz
UMMC Ekaterinburg: Toliver 13, Meesseman 15, Torrens 10, Arteshina 3, Griner 26, Sanders 6, Beglova 2, Beliakova 2, Nolan
1. Periyot: 18-19
Devre: 42-38
3. Periyot: 56-55
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibini 80-77 yendi.
Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla grupta 9. galibiyetini elde etti. Rus ekibi ise 3. kez mağlup oldu.
(AA)
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