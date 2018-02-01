Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 14. ve son haftasında, konuk olduğu Fransız ekibi ESBVA-LM'ya 76-62 yenildi.

ESBVA-LM, Villeneuve d'Ascq kentindeki Palacium Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 24-16, ilk yarısını da 40-33 önde kapadı. Son çeyreğe 52-47 üstünlükle giren ev sahibi takım, sahadan 76-62 galip ayrıldı.

Fransız ekibinde Gomis 23, Leedham 20 sayı attı. Galatasaray'da ise Davis 17, Işıl Alben 10 sayıyla oynadı.

A Grubu'nda 6 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırayı alan sarı-kırmızılılar, gruptan çıkamadı. Galatasaray, yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final turundan itibaren devam edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçları 1 Mart, rövanşları ise 8 Mart'ta oynanacak.

(AA)