Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 14. ve son haftasında, konuk olduğu Fransız ekibi ESBVA-LM'ya 76-62 yenildi.
ESBVA-LM, Villeneuve d'Ascq kentindeki Palacium Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 24-16, ilk yarısını da 40-33 önde kapadı. Son çeyreğe 52-47 üstünlükle giren ev sahibi takım, sahadan 76-62 galip ayrıldı.
Fransız ekibinde Gomis 23, Leedham 20 sayı attı. Galatasaray'da ise Davis 17, Işıl Alben 10 sayıyla oynadı.
A Grubu'nda 6 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırayı alan sarı-kırmızılılar, gruptan çıkamadı. Galatasaray, yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final turundan itibaren devam edecek.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçları 1 Mart, rövanşları ise 8 Mart'ta oynanacak.
(AA)
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