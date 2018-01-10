Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Janusz Calik (Polonya), Sergiy Chebyshev (Ukrayna)
Banvit: Thomas 18, Kulig 3, Tolga Geçim 4 ,Erkin Şenel 3, Vidmar 7, Rautins 23, Rıdvan Öncel 1, Taylor 19, Caloiaro
AEK: Elonu, James 10, Green 13, Harris 15, Xanthopoulos 2, Sakota 13, Larentzakis 4, Barlow 2, Mavroeidis 8, Kawadas 4
1. Periyot: 24-13
Devre: 41-36
3. Periyot: 61-56
Beş faulle çıkanlar: 38.59 Vidmar (Banvit), 39.21 Green (AEK)
BALIKESİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. hafta karşılaşmasında Banvit, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 78-71 yendi.
Maça iyi başlayan Banvit, Vidmar, Taylor ve Thomas'ın sayılarıyla 4. dakikayı 10-5 önde geçti. James, Green ve Harris ile farkı kapatmaya çalışan Yunanistan temsilcisi karşısında hızlı hücumlarla skor üreten Banvit, ilk çeyreği 24-13 üstün tamamladı.
AEK, ikinci periyotta Sakota, Xanthopoulos ve Harris ile farkı azaltmaya çalıştı. Skor üstünlüğünü sürdüren Banvit, soyunma odasına 41-36 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte Banvit, Thomas ve Rautins ile sayılar bulurken, AEK ise James, Green ve Kawadas ile skor üretti. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede Banvit, final periyoduna 61-56 önde girdi.
Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Banvit, maçı 78-71 kazandı.
Banvit'te 23 sayıyla oynayan Rautins, maçın en skorer ismi oldu. AEK'da ise Harris, 15 sayı üretti.
(AA)
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