Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 13. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Movistar Estudiantes'e 78-73 yenildi.

Torrejon de Ardoz kentindeki Jorge Garbajosa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 32-10 önde bitiren Movistar Estudiantes, soyunma odasına da 51-27 üstünlükle gitti.

Banvit, 3. çeyrek sonunda farkı 9 sayıya (58-49) indirse de ev sahibi Movistar Estudiantes, maçı 78-73 kazandı.

Movistar Estudiantes'te Suton, 25 sayı ve 12 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu.

Geçen hafta son 16 turuna kalmayı garantileyen Banvit'te ise Caloiaro 23, Taylor 20 sayı attı.

(AA)