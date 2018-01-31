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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 00:45 | Son Güncelleme

- Movistar Estudiantes: 78 - Banvit: 73

Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 13. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Movistar Estudiantes'e 78-73 yenildi.

Torrejon de Ardoz kentindeki Jorge Garbajosa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 32-10 önde bitiren Movistar Estudiantes, soyunma odasına da 51-27 üstünlükle gitti.

Banvit, 3. çeyrek sonunda farkı 9 sayıya (58-49) indirse de ev sahibi Movistar Estudiantes, maçı 78-73 kazandı.

Movistar Estudiantes'te Suton, 25 sayı ve 12 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu.

Geçen hafta son 16 turuna kalmayı garantileyen Banvit'te ise Caloiaro 23, Taylor 20 sayı attı.

(AA)

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