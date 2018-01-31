Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 13. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Movistar Estudiantes'e 78-73 yenildi.
Torrejon de Ardoz kentindeki Jorge Garbajosa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 32-10 önde bitiren Movistar Estudiantes, soyunma odasına da 51-27 üstünlükle gitti.
Banvit, 3. çeyrek sonunda farkı 9 sayıya (58-49) indirse de ev sahibi Movistar Estudiantes, maçı 78-73 kazandı.
Movistar Estudiantes'te Suton, 25 sayı ve 12 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu.
Geçen hafta son 16 turuna kalmayı garantileyen Banvit'te ise Caloiaro 23, Taylor 20 sayı attı.
(AA)
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