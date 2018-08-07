Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü'nün isim hakkını kullanan bir basketbol okulunda taciz skandalı yaşandı. Aydınlık gazetesinin haberine göre, kulübün basketbol bölümünde ‘koç’ M. E. ve yardımcısı A.Ş.’nin de karıştığı rezil olay, bir otel odasında yaşandı.

11-14 yaş arasındaki erkek çocuklar, takım arkadaşlarının yanında, sırayla taciz edildi. O anlar, odada bulunanlar tarafından videoya kaydedildi. Görüntülerde çocukların belden aşağısının çırılçıplak soyularak yatağa yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Görüntülerde çocukların anal bölgelerine zorla krem sürülüyor ve sprey sıkılıyor. Bazı çocuklar “Benim ne suçum var” diye kaçmaya çalışıyor, bazı çocuklar da “Çok acıyor” diye bağırıyor.

AÇIKLAMA GELDİ



Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü'nden kamuoyuna açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: "Türk Telekom Spor Kulübü, birçok spor kulübü gibi özel spor okullarına belirli dönemsel anlaşmalar kapsamında isim hakkını kullandırmaktadır. 7 Ağustos 2018 tarihinde bazı yayın organlarında yayınlanan haberlere konu olan basketbol okulu da bu kapsamda Türk Telekom Spor Kulübü’nün isim hakkını kullanan ve Türk Telekom Spor Kulübü’nden tamamen bağımsız ve özel bir işletmedir.