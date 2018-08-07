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Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

Türk Telekom çocuk basketbol takımının 11-14 yaş arasındaki çocuklara yapılan toplu taciz videoya alındı. Skandal olaya karışan isimler arasında takım koçunun da olduğu ortaya çıktı. Tük Telekom'dan yapılan açıklamada sorumluların sözleşmelerinin feshedildiği ve suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü'nün isim hakkını kullanan bir basketbol okulunda taciz skandalı yaşandı. Aydınlık gazetesinin haberine göre, kulübün basketbol bölümünde ‘koç’ M. E. ve yardımcısı A.Ş.’nin de karıştığı rezil olay, bir otel odasında yaşandı.

11-14 yaş arasındaki erkek çocuklar, takım arkadaşlarının yanında, sırayla taciz edildi. O anlar, odada bulunanlar tarafından videoya kaydedildi. Görüntülerde çocukların belden aşağısının çırılçıplak soyularak yatağa yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Görüntülerde çocukların anal bölgelerine zorla krem sürülüyor ve sprey sıkılıyor. Bazı çocuklar “Benim ne suçum var” diye kaçmaya çalışıyor, bazı çocuklar da “Çok acıyor” diye bağırıyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü'nden kamuoyuna açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: "Türk Telekom Spor Kulübü, birçok spor kulübü gibi özel spor okullarına belirli dönemsel anlaşmalar kapsamında isim hakkını kullandırmaktadır. 7 Ağustos 2018 tarihinde bazı yayın organlarında yayınlanan haberlere konu olan basketbol okulu da bu kapsamda Türk Telekom Spor Kulübü’nün isim hakkını kullanan ve Türk Telekom Spor Kulübü’nden tamamen bağımsız ve özel bir işletmedir.

Türk Telekom Spor Kulübü olarak haberlere konu olan, asla kabul etmeyeceğimiz menfur olay üzerine söz konusu özel spor okulunun isim hakkı kullanımına ilişkin sözleşmesi, tarafımızdan derhal feshedilmiş ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Türk Telekom Spor Kulübü olarak sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için ayrıca bir soruşturma başlattığımızı, konuyla ilgili tüm süreçlerin yakından ve tavizsiz takipçisi olacağımızı ve bu süreçte mağdurların yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."


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