Basketbol: THY Avrupa Ligi

Karşılaşmaya iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Nunnally ve Sloukas'ın sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş, 4. dakikayı 8-4 üstün geçti. Ev sahibi ekip, Nunnally'in basketiyle 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 17-6. Yusta ve Taylor ile sayılar bulan Real Madrid farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 17-10 önde tamamladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 6. mağlubiyeti yaşarken, Real Madrid ise 9. kez sahadan galip ayrıldı.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında konuk ettiği Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Ali Muhammed ile dış atışlardan sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikayı 25-18 önde geçti. Doncic ve Reyes'in pota altından, Taylor'ın da 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla Real Madrid, 16. dakikada farkı 2 sayıya (27-25) indirdi. Reyes ile pota altından isabetler bulan Real Madrid, 19. dakikada eşitliği sağladı: 32-32. Real Madrid, Doncic ve Thompkins'in sayılarıyla soyunma odasına 37-36 önde gitti.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Nunnally, Sloukas ve Thompson ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş'a, Doncic, Thompkins ve Maciulis'in sayılarıyla karışılık veren Real Madrid, 24. dakikayı 44-42 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinde kaydettiği basketle 27. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 49-48. Real Madrid, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde Doncic'in etkili oyunuyla final periyoduna 62-61 önde girdi.

Son çeyrekte pota altından rakibine üstünlük kuran Real Madrid, Reyes'in kaydettiği sayılarla 33. dakikayı 69-68 üstün geçti. İspanyol temsilcisi, 36. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı: 70-74. Maçın 38. dakikasında Vesely'e çalınan sportmenlik dışı faul sonrasında Doncic'in serbest atışlarıyla konuk ekip, 38. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı: 75-79. Fenerbahçe Doğuş, son hücumda Wanamaker ile isabet bulamayınca Real Madrid, sahadan 79-77 galip ayrıldı.

Real Madrid'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, 20 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Fenerbahçeli Wanamaker'ın 20 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı. Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Real Madrid karşısında Avrupa Ligi kariyerindeki 500. asistini yaptı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel de takip etti.

(AA)