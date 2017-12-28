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Basketbol: THY Avrupa Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 23:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Fenerbahçe Doğuş: 77 - Real Madrid: 79

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Carmelo Paternico (İtalya)

Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 7, Wanamaker 20, Nunnally 11, Melli 2, Thompson 10, Melih Mahmutoğlu, Guduric 2, Vesely 7, Ali Muhammed 6, Datome 12, Ahmet Düverioğlu

Real Madrid: Campazzo 3, Causeur, Yusta 2, Thompkins 13, Tavares 4, Doncic 20, Maciulis 5, Reyes 13, Carroll 11, Taylor 8

1. Periyot: 17-10

Devre: 36-37

3. Periyot: 61-62

Diskalifiye: 17.36 Tavares (Real Madrid)

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında konuk ettiği Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 6. mağlubiyeti yaşarken, Real Madrid ise 9. kez sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Nunnally ve Sloukas'ın sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş, 4. dakikayı 8-4 üstün geçti. Ev sahibi ekip, Nunnally'in basketiyle 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 17-6. Yusta ve Taylor ile sayılar bulan Real Madrid farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 17-10 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Ali Muhammed ile dış atışlardan sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikayı 25-18 önde geçti. Doncic ve Reyes'in pota altından, Taylor'ın da 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla Real Madrid, 16. dakikada farkı 2 sayıya (27-25) indirdi. Reyes ile pota altından isabetler bulan Real Madrid, 19. dakikada eşitliği sağladı: 32-32. Real Madrid, Doncic ve Thompkins'in sayılarıyla soyunma odasına 37-36 önde gitti.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Nunnally, Sloukas ve Thompson ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş'a, Doncic, Thompkins ve Maciulis'in sayılarıyla karışılık veren Real Madrid, 24. dakikayı 44-42 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinde kaydettiği basketle 27. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 49-48. Real Madrid, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde Doncic'in etkili oyunuyla final periyoduna 62-61 önde girdi.

Son çeyrekte pota altından rakibine üstünlük kuran Real Madrid, Reyes'in kaydettiği sayılarla 33. dakikayı 69-68 üstün geçti. İspanyol temsilcisi, 36. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı: 70-74. Maçın 38. dakikasında Vesely'e çalınan sportmenlik dışı faul sonrasında Doncic'in serbest atışlarıyla konuk ekip, 38. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı: 75-79. Fenerbahçe Doğuş, son hücumda Wanamaker ile isabet bulamayınca Real Madrid, sahadan 79-77 galip ayrıldı.

Real Madrid'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, 20 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Fenerbahçeli Wanamaker'ın 20 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı. Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, Real Madrid karşısında Avrupa Ligi kariyerindeki 500. asistini yaptı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Volkan Demirel de takip etti.

(AA)

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