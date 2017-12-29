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Basketbol: THY Avrupa Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 22:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Anadolu Efes: 69 - Brose Bamberg: 58

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Aare Halliko (Estonya)

Anadolu Efes: McCollum 19, Simon 11, Dragic 2, Motum 4, Dunston 10, Brown 21, Birkan Batuk, Adams, Stimac 2, Muhaymin Mustafa

Brose Bamberg: Hickman 10, Zisis 2, Hackett 6, Wright 8, Musli 9, Nikolic 2, Staiger 6, Lo 8, Rubit 7, Radosevic

1. periyot: 15-18

Devre: 29-38

3. periyot: 44-48

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Brose Bamberg'i 69-58 yendi.

Bu sonuçla ligde 4 maç sonra kazanan Anadolu Efes, 4. galibiyetini aldı. Brose Bamberg ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. Periyodun son bölümünde Hickman ve Musli'nin boyalı alandan, Wright ve Staiger'in ise dış atışlardan bulduğu sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Brose Bamberg, ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan konuk ekip, 13. dakikayı 26-17 önde geçti. Brown ile pota altından üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 23-28. Pota altında Anadolu Efes'e üstünlük kuran Alman temsilcisi, Hackett ve Zisis'in kaydettiği sayılarla soyunma odasına 38-29 önde gitti.

İkinci yarıya pota altından Hickman, Musli ve Rubit'in sayılarıyla başlayan konuk ekip, 23. dakikada farkı 15 sayıya (29-44) çıkardı. Anadolu Efes, McCollum'un 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 29. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 42-48. Brose Bamberg, üçüncü çeyreği 48-44 önde geçti.

Son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Simon'un sayılarıyla 32. dakikada öne geçti: 49-48. McCollum ve Dunston'ın basketleriyle farkı açan lacivert-beyazlılar, 37. dakika farkı çift hanelere çıkardı: 64-53. Kalan bölümde Brown ve Simon ile sayılarak bularak rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 69-58 kazandı.

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi kariyerindeki 200. maçına çıktı.

(AA)

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