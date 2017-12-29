Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Aare Halliko (Estonya)

Anadolu Efes: McCollum 19, Simon 11, Dragic 2, Motum 4, Dunston 10, Brown 21, Birkan Batuk, Adams, Stimac 2, Muhaymin Mustafa

Brose Bamberg: Hickman 10, Zisis 2, Hackett 6, Wright 8, Musli 9, Nikolic 2, Staiger 6, Lo 8, Rubit 7, Radosevic

1. periyot: 15-18

Devre: 29-38

3. periyot: 44-48

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Brose Bamberg'i 69-58 yendi.

Bu sonuçla ligde 4 maç sonra kazanan Anadolu Efes, 4. galibiyetini aldı. Brose Bamberg ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. Periyodun son bölümünde Hickman ve Musli'nin boyalı alandan, Wright ve Staiger'in ise dış atışlardan bulduğu sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Brose Bamberg, ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan konuk ekip, 13. dakikayı 26-17 önde geçti. Brown ile pota altından üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 23-28. Pota altında Anadolu Efes'e üstünlük kuran Alman temsilcisi, Hackett ve Zisis'in kaydettiği sayılarla soyunma odasına 38-29 önde gitti.