Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Aare Halliko (Estonya)
Anadolu Efes: McCollum 19, Simon 11, Dragic 2, Motum 4, Dunston 10, Brown 21, Birkan Batuk, Adams, Stimac 2, Muhaymin Mustafa
Brose Bamberg: Hickman 10, Zisis 2, Hackett 6, Wright 8, Musli 9, Nikolic 2, Staiger 6, Lo 8, Rubit 7, Radosevic
1. periyot: 15-18
Devre: 29-38
3. periyot: 44-48
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Brose Bamberg'i 69-58 yendi.
Bu sonuçla ligde 4 maç sonra kazanan Anadolu Efes, 4. galibiyetini aldı. Brose Bamberg ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. Periyodun son bölümünde Hickman ve Musli'nin boyalı alandan, Wright ve Staiger'in ise dış atışlardan bulduğu sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Brose Bamberg, ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan konuk ekip, 13. dakikayı 26-17 önde geçti. Brown ile pota altından üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 23-28. Pota altında Anadolu Efes'e üstünlük kuran Alman temsilcisi, Hackett ve Zisis'in kaydettiği sayılarla soyunma odasına 38-29 önde gitti.
İkinci yarıya pota altından Hickman, Musli ve Rubit'in sayılarıyla başlayan konuk ekip, 23. dakikada farkı 15 sayıya (29-44) çıkardı. Anadolu Efes, McCollum'un 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 29. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 42-48. Brose Bamberg, üçüncü çeyreği 48-44 önde geçti.
Son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Simon'un sayılarıyla 32. dakikada öne geçti: 49-48. McCollum ve Dunston'ın basketleriyle farkı açan lacivert-beyazlılar, 37. dakika farkı çift hanelere çıkardı: 64-53. Kalan bölümde Brown ve Simon ile sayılarak bularak rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 69-58 kazandı.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi kariyerindeki 200. maçına çıktı.
(AA)
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