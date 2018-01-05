Basketbol: THY Avrupa Ligi

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 23:18 |3 saat önce

- Fenerbahçe Doğuş: 79 - Baskonia: 74

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Jakub Zamojski (Polonya) Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu, Guduric 18, Melli 9, Thompson 12, Wanamaker 16, Sloukas 4, Vesely 9, Sinan Güler 3, Ahmet Düverioğlu, Datome, Nunnally 5 Baskonia: Huertas 2, Janning 10, Garino 2, Shengella 15, Poirier 6, Vildoza 3, Timma 10, Voigtmann 11, Beaubois 4, Diop, Granger 7, Jones 4 1. Periyot: 18-22 Devre: 36-38 3. Periyot: 63-59 İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği İspanyol temsilcisiBaskonia'yı 79-74 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 10. galibiyetini alırken, Baskonia ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, pota altında Melli ve Thompson, dış atışlada ise Ali Muhammed'in sayılarıyla 5. dakikayı 12-11 üstün geçti. Thompson, Guduric ve Vesely'nin etkili oyunuyla sarı-lacivertli ekip, 7. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 18-12. Son bölümlerde üst üste hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Fenerbahçe Doğuş karşısında 10-0'lık seri yakalayan Baskonia, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan İspanyol temsilcisi, 13. dakika farkı 8 sayıya (29-21) çıkardı. Hızlı hücumlarla sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikada farkı 2 sayıya (29-31) indirirken, savunmaların sertleştiği son bölümde Garino ve Voigtmann ile basketler bulan Baskonia, soyunma odasına 38-36 üstün gitti. Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarıda oyunun kontrolünü yeniden ele alırken, Guduric, Sinan Güler ve Vesely'nin sayılarıyla 24. dakikada eşitliği yakalayıp (47-47), Nunnally'nin üç sayılık basketiyle de 25. dakikada 53-50 öne geçti. Hızlı hücumlarla sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, final periyoduna 63-59 önde girdi. Son çeyrekteSloukas, Wanamaker ve Guduric'in sayılarıyla farkı açan sarı-lacivertli ekip, 33. dakikada skoru 73-63 yaptı. Ardından iyi savunma yapan ve dış atışlardan basketler kazanan İspanyol ekibi 37. dakikada farkı 2 sayıya (75-73) kadar indirdi. Çekişmeli geçen son bölümde Guduric ve Wanamaker'ın kazandırdığı basketlerle rakibine öne geçme fırsatı vermeyen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 79-74 galip ayrıldı.