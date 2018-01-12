Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Pabellon Fuente De San Luis
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya)
Valencia Basket: Thomas 2, Puerto, Garcia 8, Abalde 11, Van Rossom 8, Rudez 8, Dubljevic 6, Martinez 5, San Emeterio, Pleiss 10, Doornekamp 9, Hlinason
Fenerbahçe Doğuş: Thompson 13, Melli 6, Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu 5, Wanamaker, Sloukas 11, Egehan Arna, Guduric 15, Sinan Güler, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 10, Datome 14
1. Periyot: 7-18
Devre: 27-33
3. Periyot: 50-51
MADRİD (AA) - Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i 80-67 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip ligde 11. galibiyetini elde etti. Valencia Basket ise 12. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.
(AA)
Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar
Ünlü sanatçı askerlere konser verdi
Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!
Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı
Hastanede mide bulandıran olay! Kantinde engelli kızı taciz etti
18 yaşındaki genç hamilelik testi yaptırdı! Sonucu görünce şoke oldu
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü!
Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!
Çıplak yatak pozunun ardından 'Türk lokumu' paylaşımı!
Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek
Okuyucu Yorumları 0 yorum