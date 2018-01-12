Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Pabellon Fuente De San Luis

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya)

Valencia Basket: Thomas 2, Puerto, Garcia 8, Abalde 11, Van Rossom 8, Rudez 8, Dubljevic 6, Martinez 5, San Emeterio, Pleiss 10, Doornekamp 9, Hlinason

Fenerbahçe Doğuş: Thompson 13, Melli 6, Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu 5, Wanamaker, Sloukas 11, Egehan Arna, Guduric 15, Sinan Güler, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 10, Datome 14

1. Periyot: 7-18

Devre: 27-33

3. Periyot: 50-51

MADRİD (AA) - Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i 80-67 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip ligde 11. galibiyetini elde etti. Valencia Basket ise 12. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

(AA)