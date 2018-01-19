Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Anne Panther (Almanya)
Anadolu Efes: Douglas 29, Dragic 9, Simon 6, Motum 6, Dunston 8, McCollum 18, Brown 2, Stimac 6, Birkan Batuk
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 18, Sloukas 4, Datome, Vesely 12, Thompson 3, Guduric 12, Melih Mahmutoğlu 16, Ahmet Düverioğlu 4, Melli 14, Ali Muhammed 3, Sinan Güler 3
1. Periyot: 24-24
Devre: 35-46
3. Periyot: 57-68
Beş faulle çıkanlar: 30.50 Dragic (Anadolu Efes), 39.14 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)
İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 yendi.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alırken, son sırada yer alan Anadolu Efes 14. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya Douglas ve Motum'un sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, ikinci dakikayı 8-0 üstünlükle geçti. Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikada alınan molanın ardından Sloukas, Vesely ve Wanamaker'in sayılarıyla hücumda tempoyu yakalayarak 5. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 11-9. Periyot boyunca lacivert-beyazlıları dış atışlara zorlayan Fenerbahçe Doğuş, hızlı hücumlarla sayılar üreterek rakibini yakaladı ve ilk çeyrek 24-24 beraberlikle sona erdi.
İkinci periyoda Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikaya 30-27 önde girdi. Savunmada sertliğini artıran sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu ve Melli'yle dış atışlardan bulduğu sayılarla 15. dakikadafarkı çift hanelere taşıdı: 29-41. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçildi ve Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 46-35 önde gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes; Simon ve McCollum'un basketleriyle 23. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 41-46. Wanamaker, Vesely ve Guduric ile sayılar bularak yeniden farkı açan Fenerbahçe Doğuş, 26. dakikayı 57-47 önde geçti. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe de 68-57 üstün girdi.
Mücadelenin son periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Doğuş, 34. dakikaya 72-61 önde girdi. Lacivert-beyazlılar, Douglas'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla oyuna tutunmaya çalıştı. Guduric, Wanamaker ve Melli'nin basketleriyle farkı koruyan Fenerbahçe Doğuş, parkeden 89-84 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'ten 29 sayıyla Toney Douglas olurken, Fenerbahçe Doğuş'ta Wanamaker 18, Melih Mahmutoğlu ise 16 sayı kaydetti.
(AA)
2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle
Adnan Oktar'ın programına çıkan kızlarla ilgili son gelişme
Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi
Akıncı Üssü davasında 29 sanığın tahliyesine karar verildi
Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti
Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi
Bu fotoğraftaki detay şoke etti
Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız
Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum