Basketbol: THY Avrupa Ligi

Karşılaşmaya Douglas ve Motum'un sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, ikinci dakikayı 8-0 üstünlükle geçti. Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikada alınan molanın ardından Sloukas, Vesely ve Wanamaker'in sayılarıyla hücumda tempoyu yakalayarak 5. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 11-9. Periyot boyunca lacivert-beyazlıları dış atışlara zorlayan Fenerbahçe Doğuş, hızlı hücumlarla sayılar üreterek rakibini yakaladı ve ilk çeyrek 24-24 beraberlikle sona erdi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alırken, son sırada yer alan Anadolu Efes 14. kez sahadan mağlup ayrıldı.

İkinci periyoda Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikaya 30-27 önde girdi. Savunmada sertliğini artıran sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu ve Melli'yle dış atışlardan bulduğu sayılarla 15. dakikadafarkı çift hanelere taşıdı: 29-41. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçildi ve Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 46-35 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes; Simon ve McCollum'un basketleriyle 23. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 41-46. Wanamaker, Vesely ve Guduric ile sayılar bularak yeniden farkı açan Fenerbahçe Doğuş, 26. dakikayı 57-47 önde geçti. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe de 68-57 üstün girdi.

Mücadelenin son periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Doğuş, 34. dakikaya 72-61 önde girdi. Lacivert-beyazlılar, Douglas'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla oyuna tutunmaya çalıştı. Guduric, Wanamaker ve Melli'nin basketleriyle farkı koruyan Fenerbahçe Doğuş, parkeden 89-84 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'ten 29 sayıyla Toney Douglas olurken, Fenerbahçe Doğuş'ta Wanamaker 18, Melih Mahmutoğlu ise 16 sayı kaydetti.

(AA)