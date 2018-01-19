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Basketbol: THY Avrupa Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Doğuş: 89

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Anne Panther (Almanya)

Anadolu Efes: Douglas 29, Dragic 9, Simon 6, Motum 6, Dunston 8, McCollum 18, Brown 2, Stimac 6, Birkan Batuk

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 18, Sloukas 4, Datome, Vesely 12, Thompson 3, Guduric 12, Melih Mahmutoğlu 16, Ahmet Düverioğlu 4, Melli 14, Ali Muhammed 3, Sinan Güler 3

1. Periyot: 24-24

Devre: 35-46

3. Periyot: 57-68

Beş faulle çıkanlar: 30.50 Dragic (Anadolu Efes), 39.14 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 yendi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alırken, son sırada yer alan Anadolu Efes 14. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya Douglas ve Motum'un sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, ikinci dakikayı 8-0 üstünlükle geçti. Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikada alınan molanın ardından Sloukas, Vesely ve Wanamaker'in sayılarıyla hücumda tempoyu yakalayarak 5. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 11-9. Periyot boyunca lacivert-beyazlıları dış atışlara zorlayan Fenerbahçe Doğuş, hızlı hücumlarla sayılar üreterek rakibini yakaladı ve ilk çeyrek 24-24 beraberlikle sona erdi.

İkinci periyoda Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikaya 30-27 önde girdi. Savunmada sertliğini artıran sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu ve Melli'yle dış atışlardan bulduğu sayılarla 15. dakikadafarkı çift hanelere taşıdı: 29-41. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçildi ve Fenerbahçe Doğuş soyunma odasına 46-35 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes; Simon ve McCollum'un basketleriyle 23. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 41-46. Wanamaker, Vesely ve Guduric ile sayılar bularak yeniden farkı açan Fenerbahçe Doğuş, 26. dakikayı 57-47 önde geçti. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe de 68-57 üstün girdi.

Mücadelenin son periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Doğuş, 34. dakikaya 72-61 önde girdi. Lacivert-beyazlılar, Douglas'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla oyuna tutunmaya çalıştı. Guduric, Wanamaker ve Melli'nin basketleriyle farkı koruyan Fenerbahçe Doğuş, parkeden 89-84 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'ten 29 sayıyla Toney Douglas olurken, Fenerbahçe Doğuş'ta Wanamaker 18, Melih Mahmutoğlu ise 16 sayı kaydetti.

(AA)

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