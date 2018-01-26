Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Wizink Center
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Aare Halliko (Estonya)
Real Madrid: Campazzo 9, Taylor 3, Causeur 6, Thompkins 3, Tavares 14, Randle, Fernandez 3, Doncic 17, Maciulis 9, Reyes 10, Carroll 11, Radoncic 2
Anadolu Efes: McCollum 9, Simon 2, Motum 8, Dragic 18, Dunston 9, Birkan Batuk, Stimac 2, Douglas 6, Brown 12, Doğuş Balbay 2
1. Periyot: 20-14
Devre: 39-30
3. Periyot: 60-47
İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında deplasmandaİspanya'nın Real Madrid ekibine 87-68 yenildi.
Anadolu Efes ligdeki 15. mağlubiyetini yaşarken, Real Madrid 13. galibiyetini aldı.
(AA)
Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi
ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...
Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...
Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!
İstanbul'da metrobüs isyanı! Yolu trafiğe kapattılar
Kapı kaç kere kilitlenmeli? 3 kere kilitleyenler dikkat!
Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası