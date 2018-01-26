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Basketbol: THY Avrupa Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 01:00 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Real Madrid: 87 - Anadolu Efes: 68

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Wizink Center

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Aare Halliko (Estonya)

Real Madrid: Campazzo 9, Taylor 3, Causeur 6, Thompkins 3, Tavares 14, Randle, Fernandez 3, Doncic 17, Maciulis 9, Reyes 10, Carroll 11, Radoncic 2

Anadolu Efes: McCollum 9, Simon 2, Motum 8, Dragic 18, Dunston 9, Birkan Batuk, Stimac 2, Douglas 6, Brown 12, Doğuş Balbay 2

1. Periyot: 20-14

Devre: 39-30

3. Periyot: 60-47

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında deplasmandaİspanya'nın Real Madrid ekibine 87-68 yenildi.

Anadolu Efes ligdeki 15. mağlubiyetini yaşarken, Real Madrid 13. galibiyetini aldı.

(AA)

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