Basketbol: THY Avrupa Ligi

Son Güncelleme 7 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 23:03 |7 saat önce

- Fenerbahçe Doğuş: 86 - Barcelona Lassa: 82

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbıstan), Sasa Pukl (Slovenya), Sergio Silva (Portekiz) Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 6, Wanamaker 24, Datome 2, Vesely 12, Thompson 5, Melli 23, Guduric 7, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu 7, Ahmet Düverioğlu, Kalinic Barcelona Lassa: Ribas 2, Koponen 12, Hanga 12, Moerman, Tomic 20, Heurtel 21, Oriola 3, Sanders, Claver 12 1. Periyot: 22-18 Devre: 42-44 3. Periyot: 65-57 Beş faulle çıkan: 39.09 Vesely (Fenerbahçe) İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı 86-82 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde 14. galibiyetini aldı. Barcelona Lassa ise 13. kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya Hanga ve Koponen'in dış atışlardan bulduğu isabetlerle başlayan Barcelona Lassa, 3. dakikayı 8-4 üstün geçti. Taraftar desteğini arkasına alan ve Wanamaker ile Vesely'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 6. dakikada öne geçti: 12-11. Savunmayı sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen İspanyol temsilcisi, 8. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 12-16. Hücumda ritmini bulan ve Wanamaker ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin etkili oyunuyla 13. dakikada farkı 8 sayıya (33-25) çıkardı: 33-25. Hücumdan boş dönen sarı-lacivertli ekip karşısında Tomic'in pota altından Koponen ve Hanga'nın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla Barcelona Lassa, 18. dakikada öne geçti: 38-40. Üstünlüğünü sürdüren İspanyol temsilcisi, soyunma odasına 44-42 önde gitti. İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Melli'nin isabetleriyle 22. dakikayı 5 sayı farkla üstün geçti: 55-50. Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle sarı-lacivertli ekip, 29. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 65-54. Ev sahibi takım, final periyoduna 65-57 üstün girdi. Savunmaların sertleştiği son çeyrekte Tomic ve Heurtel'in pota altından bulduğu isabetlerle İspanyol temsilcisi, 32. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 67-62. Savunmayı sertleştirerek Vesely ve Mellli ile pota altından arka arkaya sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 35. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 76-66. Son bölümleri çekişmeli geçen ve Heurtel ile arka arkaya dış atışlardan sayılar bulan Barcelona Lassa farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, sahadan 86-82 galip ayrıldı.