Basketbol: THY Avrupa Ligi

Sarı-lacivertli ekip, ligde 7. kez mağlup oldu. Olympiakos ise 14. galibiyetini aldı.

Mücadelenin 2. periyoduna iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, farkı eritmeye başladı. Dışarıdan Wanamaker ile etkili olan sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed'in de 3 sayılık basketiyle 16. dakika içinde farkı 9 sayıya (38-29) kadar indirdi. Olympiakos, bu farkı koruyarak soyunma odasına 45-36 önde gitti.

Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarıya da kötü başladı ve Olympiakos, 28. dakikada Strelnieks'in sayılarıyla farkı 17 sayıya (65-48) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu da 71-54 geride kapadı.

Olympiakos karşısında sadece 2. periyotta etkili olabilen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 95-70 mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki karşılaşmada da rakibine 90-83 yenilmişti.

(AA)