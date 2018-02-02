Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Carlos Peruga (İspanya)
Olympiakos: Spanoulis 19, Papanikolaou 9, Milutinov 5, Printezis 12, Mantzaris 6, Mclean 12, Wiltjer 3, Hollis Thompson 3, Roberts 7, Strelnieks 19, Toliopoulos, Bogris
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 7, Sloukas, Datome 4, Jason Thompson 6, Vesely 8, Melli, Guduric 8, Kalinic 3, Ali Muhammed 24, Sinan Güler 2, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu
1. Periyot: 34-18
Devre: 45-36
3. Periyot: 71-54
5 faulle çıkan: 37.27 Hollis Thompson (Olympiakos)
İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a deplasmanda 25 sayı farkla 95-70 mağlup oldu.
Sarı-lacivertli ekip, ligde 7. kez mağlup oldu. Olympiakos ise 14. galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Olympiakos, Papanikolaou'nun basketiyle 1. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olamayan Fenerbahçe, Spanoulis'in sayılarına engel olamayınca çeyreğin son dakikası içinde 19 sayı geriye düştü: 34-15. Maçın 1. periyodu 34-18 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin 2. periyoduna iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, farkı eritmeye başladı. Dışarıdan Wanamaker ile etkili olan sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed'in de 3 sayılık basketiyle 16. dakika içinde farkı 9 sayıya (38-29) kadar indirdi. Olympiakos, bu farkı koruyarak soyunma odasına 45-36 önde gitti.
Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarıya da kötü başladı ve Olympiakos, 28. dakikada Strelnieks'in sayılarıyla farkı 17 sayıya (65-48) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu da 71-54 geride kapadı.
Olympiakos karşısında sadece 2. periyotta etkili olabilen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 95-70 mağlup ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki karşılaşmada da rakibine 90-83 yenilmişti.
(AA)
PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi
TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu
20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!
Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz
Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı
Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı
Ve Erdoğan harekete geçti
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum