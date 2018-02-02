HABER

Basketbol: THY Avrupa Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:12 | Son Güncelleme

- Olympiakos: 95 - Fenerbahçe Doğuş: 70

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Carlos Peruga (İspanya)

Olympiakos: Spanoulis 19, Papanikolaou 9, Milutinov 5, Printezis 12, Mantzaris 6, Mclean 12, Wiltjer 3, Hollis Thompson 3, Roberts 7, Strelnieks 19, Toliopoulos, Bogris

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 7, Sloukas, Datome 4, Jason Thompson 6, Vesely 8, Melli, Guduric 8, Kalinic 3, Ali Muhammed 24, Sinan Güler 2, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 34-18

Devre: 45-36

3. Periyot: 71-54

5 faulle çıkan: 37.27 Hollis Thompson (Olympiakos)

İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a deplasmanda 25 sayı farkla 95-70 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip, ligde 7. kez mağlup oldu. Olympiakos ise 14. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Olympiakos, Papanikolaou'nun basketiyle 1. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olamayan Fenerbahçe, Spanoulis'in sayılarına engel olamayınca çeyreğin son dakikası içinde 19 sayı geriye düştü: 34-15. Maçın 1. periyodu 34-18 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin 2. periyoduna iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, farkı eritmeye başladı. Dışarıdan Wanamaker ile etkili olan sarı-lacivertli takım, Ali Muhammed'in de 3 sayılık basketiyle 16. dakika içinde farkı 9 sayıya (38-29) kadar indirdi. Olympiakos, bu farkı koruyarak soyunma odasına 45-36 önde gitti.

Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarıya da kötü başladı ve Olympiakos, 28. dakikada Strelnieks'in sayılarıyla farkı 17 sayıya (65-48) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu da 71-54 geride kapadı.

Olympiakos karşısında sadece 2. periyotta etkili olabilen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 95-70 mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki karşılaşmada da rakibine 90-83 yenilmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

İlginizi Çekebilir

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya 'üst düzey' darbe! İşte operasyonun detayları

PKK'ya 'üst düzey' darbe! İşte operasyonun detayları

Diyanetten müftülere 'nikah' genelgesi

Diyanetten müftülere 'nikah' genelgesi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi

PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi

Türkiye'den Afrinlilere üç dilde SMS!

Türkiye'den Afrinlilere üç dilde SMS!

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.