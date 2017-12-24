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Basketbol: Toplu sonuç

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 22:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edildi - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta mücadelesi tamamlandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesine 3 maçla devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta, 2 maçla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak: 89-72

Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor: 101-58

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan: 79-71

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 73-66

Fenerbahçe-Abdullah Gül Üniversitesi: 78-60

(AA)

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