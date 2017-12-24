Basketbol: Toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesine 3 maçla devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta, 2 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak: 89-72
Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor: 101-58
Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan: 79-71
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol: 73-66
Fenerbahçe-Abdullah Gül Üniversitesi: 78-60
(AA)
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