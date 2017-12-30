Basketbol: Toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta mücadelesi 4 maçla başlarken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka: 90-78
Muratbey Uşak- Eskişehir Basket: 68-81
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 74-67
TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece: 92-88
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 74-71
Çukurova Basketbol-Bornova Beckerspor: 145-41
Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 70-76
BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi: 66-50
Abdullah Gül Üniversitesi-OGM Ormanspor: 56-70
Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ: 84-69
Galatasaray-Fenerbahçe: 67-79
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bahçeşehir Koleji-Petkimspor: 77-68
Sigortam.net Bakırköy Basket-Yalova Group Belediye: 89-79
Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 66-69
Türk Telekom-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 92-81
Karesispor-Düzce Belediyespor: 79-69
Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor: 65-69
Bursaspor Durmazlar-İstanbulspor Beylikdüzü: 83-77
Akhisar Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent: 70-60
(AA)
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