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Basketbol: Toplu sonuç

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 23:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 4 maçla başladı - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta tamamlandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta mücadelesi 4 maçla başlarken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka: 90-78

Muratbey Uşak- Eskişehir Basket: 68-81

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 74-67

TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece: 92-88

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 74-71

Çukurova Basketbol-Bornova Beckerspor: 145-41

Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 70-76

BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi: 66-50

Abdullah Gül Üniversitesi-OGM Ormanspor: 56-70

Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ: 84-69

Galatasaray-Fenerbahçe: 67-79

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bahçeşehir Koleji-Petkimspor: 77-68

Sigortam.net Bakırköy Basket-Yalova Group Belediye: 89-79

Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 66-69

Türk Telekom-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 92-81

Karesispor-Düzce Belediyespor: 79-69

Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor: 65-69

Bursaspor Durmazlar-İstanbulspor Beylikdüzü: 83-77

Akhisar Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent: 70-60

(AA)

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