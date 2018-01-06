Basketbol: Toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 13. hafta mücadelesi, toplam 9 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Trabzonspor-TOFAŞ: 91-83
Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak: 78-84
Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 84-76
Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan: 78-87
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bornova Beckerspor-Canik Belediyespor: 69-145
Adana ASKİ-Fenerbahçe: 64-77
OGM Ormanspor-Galatasaray: 95-85
İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol: 66-85
Beşiktaş-BOTAŞ: 68-66
(AA)
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