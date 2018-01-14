HABER

Basketbol: Toplu sonuç

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 22:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı 4 maçla tamamlandı - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta sona erdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 4 maçla tamamlanırken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka: 65-98

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket: 100-89

Muratbey Uşak-Trabzonspor: 100-71

Anadolu Efes-Galatasaray: 76-68

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 87-77

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ: 81-72

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Türk Telekom: 71-78

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Arda Turan, Selçuk İnan'ı sildi, Muslera da Arda'yı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Özcan Deniz ile Şebnem Schaeffer davasında karar çıktı!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ravza Kavakcı Kan: Kadınlar seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk!

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Ahmet Kural çıldıracak! 'Sıla'ya ben talibim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Meteoroloji uyarmıştı, kar araçları alarma geçti

Çankaya'da toprak kayması

Çankaya'da toprak kayması

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

İskenderun'da 'silahlı grup' iddiası, polisi alarma geçirdi

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek'ten acı haber geldi

Erdoğan Bayraktar'a 'Ben dilenci değilim' demişti... Dilek'ten acı haber geldi

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin YPG açıklamasına sert tepki

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.