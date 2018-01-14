Basketbol: Toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 4 maçla tamamlanırken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka: 65-98
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket: 100-89
Muratbey Uşak-Trabzonspor: 100-71
Anadolu Efes-Galatasaray: 76-68
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 87-77
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ: 81-72
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Türk Telekom: 71-78
(AA)
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