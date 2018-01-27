Basketbol: Toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 16. hafta mücadeleleriyle başladı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle ara verildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket: 85-71
Muratbey Uşak-Yeşilgiresun Belediyespor: 85-82
Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor: 78-74
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 77-67
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bornova Beckerspor-Fenerbahçe: 55-102
Beşiktaş-Abdullah Gül Üniversitesi: 79-56
BOTAŞ-Adana ASKİ: 77-57
İstanbul Üniversitesi-Galatasaray: 75-87
Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor: 90-40
(AA)
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