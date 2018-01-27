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Basketbol: Toplu sonuç

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 22:54 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında 4, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ise 5 maç oynandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 16. hafta mücadeleleriyle başladı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16. hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle ara verildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket: 85-71

Muratbey Uşak-Yeşilgiresun Belediyespor: 85-82

Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor: 78-74

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 77-67

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bornova Beckerspor-Fenerbahçe: 55-102

Beşiktaş-Abdullah Gül Üniversitesi: 79-56

BOTAŞ-Adana ASKİ: 77-57

İstanbul Üniversitesi-Galatasaray: 75-87

Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor: 90-40

(AA)

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