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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 22:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

- TOFAŞ: 76 - Zenit: 80 - Bursa temsilcisi, organizasyona veda etti

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Mario Majkic (Slovenya), Igor Dragojevic (Karadağ)

TOFAŞ: Morgan 21, Yiğit Arslan, Mejia 21, Henry 4, Kadji 15, Barış Ermiş 10, Crocker 2, Owens, Paunic 3

Zenit: Reynolds 13, Karasev 12, Voronov 11, Simonovic 12, Gordon 27, Lazarev, Vikhrov, Whittington 1, Harper 2, Kuric, Valiev 2

1. Periyot: 15-16

Devre: 34-43

3. Periyot: 58-60

5 Faulle çıkan: 36.26 Morgan (TOFAŞ)

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit'e 80-76 mağlup oldu.

Bu sonuçla 6. mağlubiyetini alan TOFAŞ, grubu 5. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti. Grupta 6. galibiyetini alan Zenit ise ilk 4 takım arasına kalarak, Top 16 turuna yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Voronov ve Simonovic ile dış atışlardan basketler bulan Zenit, 4. dakikada 14-8 öne geçti. TOFAŞ, rakibine Kadji ve Morgan ile hızlı hücumlardan ürettiği sayılarla karşılık verince fark 1 sayıya indi ve ilk çeyrek 16-15 Zenit'in üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyoda Gordon'un sayılarıyla etkili başlayan konuk ekip, Simonovic'in de skora katkı sağlamasıyla 14. dakikada 10-0'lık seri yakaladı: 15-26. Kalan dakikalarda dış atışlardan isabetler bulan ve iyi oyunu sürdüren Zenit, soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan TOFAŞ, Morgan'ın basketiyle 24. dakikada maçın başından bu yana ilk kez öne geçti: 46-45. Taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibine baskı kuran TOFAŞ, 28. dakikada farkı 5 sayıya (55-50) çıkardı. TOFAŞ'ın boyalı alandaki sert savunmasını çeyreğin son dakikasında Gordon ile üst üste sayılar bularak geçen Zenit, tekrar üstünlüğü sağladı ve final periyoduna da 60-58 önde girdi.

Son periyodun başlarında Morgan ve Barış Ermiş ile etkili olan TOFAŞ, 34. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 64-62. Aynı dakika içerisinde Reynolds'un 3 sayılık basketiyle tekrar öne geçen Zenit, kalan bölümde iyi oyunu sürdürdü ve maçtan 80-76 galip ayrıldı.

(AA)

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