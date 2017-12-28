İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda iki Türk takımı Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka aynı grupta mücadele edecek.
Kupada ilk tur grup maçları sonunda 16 takım adını üst tura yazdırdı. Türk temsilcilerinden Darüşşafaka, A Grubu'nu birinci, Galatasaray Odeabank ise B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı. TOFAŞ ise D Grubu'nu 5. sırada bitirerek kupaya veda etti.
Son 16 turunda ise Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka E Grubu'nda birbirlerine rakip oldu. E Grubu'nda iki Türk takımının yanı sıra Alba Berlin (Almanya) ile Herbalife Gran Canaria (İspanya) da yer alıyor.
Gruplarda ilk 2 sırada yer alacak ekipler çeyrek finale yükselecek.
Son 16'da gruplar şöyle oluştu:
E Grubu: Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank, Alba Berlin, Herbalife Gran Canaria
F Grubu: Bayern Münih (Almanya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Zenit (Rusya), Fiat Torino (İtalya)
G Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita (Hırvatistan), Buducnost VOLI (Karadağ)
H Grubu: ASVEL (Fransa), UNICS Kazan (Rusya), Grissin Bon (İtalya), Limoges (Fransa)
Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka, E Grubu'nun ilk hafta maçında 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
(AA)
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