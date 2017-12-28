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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:15 | Son Güncelleme 30 dakika önce

- Son 16 turunda Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka aynı grupta yer aldı

İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda iki Türk takımı Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka aynı grupta mücadele edecek.

Kupada ilk tur grup maçları sonunda 16 takım adını üst tura yazdırdı. Türk temsilcilerinden Darüşşafaka, A Grubu'nu birinci, Galatasaray Odeabank ise B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı. TOFAŞ ise D Grubu'nu 5. sırada bitirerek kupaya veda etti.

Son 16 turunda ise Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka E Grubu'nda birbirlerine rakip oldu. E Grubu'nda iki Türk takımının yanı sıra Alba Berlin (Almanya) ile Herbalife Gran Canaria (İspanya) da yer alıyor.

Gruplarda ilk 2 sırada yer alacak ekipler çeyrek finale yükselecek.

Son 16'da gruplar şöyle oluştu:

E Grubu: Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank, Alba Berlin, Herbalife Gran Canaria

F Grubu: Bayern Münih (Almanya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Zenit (Rusya), Fiat Torino (İtalya)

G Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita (Hırvatistan), Buducnost VOLI (Karadağ)

H Grubu: ASVEL (Fransa), UNICS Kazan (Rusya), Grissin Bon (İtalya), Limoges (Fransa)

Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka, E Grubu'nun ilk hafta maçında 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

(AA)

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