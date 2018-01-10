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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 22:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Darüşşafaka: 88 - Herbalife Gran Canaria: 70

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Petri Mantyla (Finlandiya), Clemens Fritz (Almanya), Mykola Ambrosov (Ukrayna)

Darüşşafaka: Wilbekin 20, Kidd 14, Sant-Roos 10, Johnson 15, Bell 4, Cummings 4, Okben Ulubay 5, Eric 5, Furkan Aldemir 4, Muhammed Baygül, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu

Herbalife Gran Canaria: Oliver 7, Eriksson 6, Baez 3, Pasecniks 5, Rabaseda, Brussino, Balvin 10, Pauli 5, Aguilar 10, Seeley 24

1. Periyot: 24-11

Devre: 40-38

3. Periyot: 64-51

İSTANBUL (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 2. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 88-70 yendi.

Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alırken, İspanya temsilcisi ise ilk kez yenildi.

Karşılaşmaya Kidd ve Wilbekin'ın sayılarıyla başlayan Darüşşafaka, 5. dakikaya 12-2 üstün girdi. Herbalife Gran Canaria karşısında etkili oyununu sürdüren yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 24-11 önde kapattı.

Herbalife Gran Canaria, ikinci çeyreğin ilk beş dakikasında sayı üretemeyen Darüşşafaka karşısında 15. dakikada farkı 5'e indirdi: 24-19. Skor üretmekte periyot boyunca sorun yaşayan yeşil-siyahlılar, Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle soyunma odasına 40-38 önde girdi.

İkinci yarıda Kartal Özmızrak ve Wilbekin'ın sayılarıyla tempoyu artıran Darüşşafaka, 26. dakikaya 51-44 önde girdi. Yeşil-siyahlılar, üst üste top kayıpları yapan Herbalife Gran Canaria karşısında farkı açarak üçüncü çeyreği 64-51 önde tamamladı.

Skor üstünlüğünü son periyotta da sürdüren Darüşşafaka, Herbalife Gran Canaria'yı 88-70 mağlup etti.

Darüşşafaka'da Scottie Wilbekin 20, Jajuan Johnson ise 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Herbalife Gran Canaria'da 24 sayıyla oynayan Dennis Seeley, maçın en skorer ismi oldu.

(AA)

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