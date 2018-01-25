BERLİN (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımını 79-66 yendi.
Berlin'de Mercedes Benz Arena'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan Alba Berlin, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumda etkili olan yeşil-siyahlılar farkı kapatarak soyunma odasına 40-34üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı artırarak skoru 57-47'ye getiren Darüşşafaka, dördüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan79-66 galip ayrıldı.
Konuk ekipte on sekizer sayıyla Muhammed Baygül ve Howard Sant-Ross, Alba Berlin'de ise 15 sayı ile Luke Sikma takımlarının en skorer oyuncuları oldu.
Türk temsilcisi gruptaki 4 maçtan da galip ayrıldı.
(AA)
Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu
Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor
Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı
Meral Akşener: Gazilik er meydanında olur
Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı
Güneş sisteminin dışında yaşanabilir iki gezegen keşfedildi
İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı
Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!
Meğer ölüm makinesinden farkı yokmuş
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum