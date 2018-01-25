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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 01:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Alba Berlin: 66 - Darüşşafaka: 79

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

BERLİN (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımını 79-66 yendi.

Berlin'de Mercedes Benz Arena'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan Alba Berlin, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan yeşil-siyahlılar farkı kapatarak soyunma odasına 40-34üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı artırarak skoru 57-47'ye getiren Darüşşafaka, dördüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan79-66 galip ayrıldı.

Konuk ekipte on sekizer sayıyla Muhammed Baygül ve Howard Sant-Ross, Alba Berlin'de ise 15 sayı ile Luke Sikma takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Türk temsilcisi gruptaki 4 maçtan da galip ayrıldı.

(AA)

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