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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 01:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Herbalife Gran Canaria: 76 - Galatasaray Odeabank: 87

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta karşılaşmasında İspanya'nın Herbalife Gran Canariaekibini 87-76 yendi.

Gran Canaria Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-21 önde geçen Galatasaray Odeabank, devreyi de 40-39 üstün tamamladı.

Galatasaray Odeabank üçüncü periyodu 62-57 geride kapatsa da salondan 11 sayı farkla 87-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank gruptaki ilk galibiyetini aldı. Herbalife Gran Canaria ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

(AA)

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