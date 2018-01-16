Basketbolda AllStar kadroları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunda karşılaşacak Avrupa ve Asya karmalarının kadrolarını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, 21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunun, halk oylaması ile belirlenen başantrenör ve oyuncu kadroları duyuruldu.

Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal yönetimindeki Asya karmasının ilk 5'nin Barış Ermiş ve Samuel Mejia (TOFAŞ), Brad Wanamaker ve Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), Gasper Vidmar'dan (Banvit) oluştuğu, yedeklerde ise Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş) Ahmet Buğrahan Tuncer ve Jeffrey Curtis Ayres (Eskişehir Basket), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen ve Moustapha Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Chris Obekpa'nın (Trabzonspor) yer alacağı belirtildi.

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt'in antrenörlüğünü yapacağı Avrupa karmasının ilk 5'inde Errick McCollum ve Derrick Brown (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), Sertaç Şanlı ve D.J. Strawberry'nin (Beşiktaş Sompo Japan) bulunacağı, yedeklerin ise JaJuan Jhonson ve Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Göksenin Köksal ve Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Erving Walker (Demir İnşaat Büyükçekmece), Ivan Buva'dan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) oluşacağı aktarıldı.