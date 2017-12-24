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Basketbolda maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 22:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Pınar Karşıyaka Başantrenörü Trifunovic: "Böyle bir takıma karşı böyle bir galibiyet almak beni ekstra memnun etti" - Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Sarıca: "Bu deplasman her zaman zor olmuştur, biz de bu zorluğu yaşadık"

İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Böyle bir takıma karşı böyle bir galibiyet almak beni ekstra memnun etti." dedi.

Trifunovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, takımını ve teknik ekibini tebrik ederek, kendileri için sürpriz bir galibiyet olmadığını söyledi. Bu tarz bir galibiyete birkaç kez yaklaştıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu:

"Bu bizim için güzel bir başlangıç oldu. Sezon başından beri sakatlıklardan, transferde yaşanan sıkıntılardan dolayı sadece ve sadece son 2 günde tam kadro ile idman yapıp, ilk defa bir resmi maça istediğimiz, kendi kurduğumuz kadro ile çıktık. Böyle olunca da hem hücumda hem savunmada farklı silahlarımızı devreye sokabildik. Başlarda yeni gelen oyuncuların sisteme entegre edilmesi nedeniyle biraz zorlanabileceğimizi düşünüyorduk. Jones da baba olduğu için bizden 7 gün ayrı kalmıştı. Karşımızda iki senedir birlikte oynayan ve çok iyi bir antrenöre sahip ekip vardı. Böyle bir takıma karşı böyle bir galibiyet almak beni ekstra memnun etti. Çok umutluyum, sezonun ikinci devresinde farklı, bugün seyrettiğiniz tarzda bir takım izleyeceksiniz. İnanılmaz bir atmosfer vardı, taraftara da teşekkür ediyorum."

- Beşiktaş Sompo Japan cephesi

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca da Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek, rakiplerinin daha iyi oynadığını ve maçı hak ettiğini söyledi.

Müsabaka içinde zaman zaman skoru dengeye getirdiklerini ve öne de geçtiklerini ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

"Yapmamamız gereken basit hatalar yaptık. Çalıştığımız düzenin dışına çıktık, periyotlarda dengeyi bulamadık. Hücumda 63 top attığımız maçta yüzde 40 ile oynadık. Böyle düşük yüzdeyle hücum ederek Karşıyaka deplasmanında maç kazanamazsınız. Kazansaydık 3 takımın galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşitlenecekti. Bu deplasman her zaman zor olmuştur, biz de bu zorluğu yaşadık. İyi dinlenip ve iyi çalışıp Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasına çıkacağız. Karşıyaka taraftarına gösterdiği güzel ve sıcakkanlı ilgi için de teşekkür ediyorum. Sporda sadece kazanmak ve kaybetmek yok, başka değerler de var, kendim ve ailem adına teşekkür ediyorum."

(AA)

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