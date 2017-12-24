Basketbolda maçın ardından

İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Böyle bir takıma karşı böyle bir galibiyet almak beni ekstra memnun etti." dedi.

Trifunovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, takımını ve teknik ekibini tebrik ederek, kendileri için sürpriz bir galibiyet olmadığını söyledi. Bu tarz bir galibiyete birkaç kez yaklaştıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu:

"Bu bizim için güzel bir başlangıç oldu. Sezon başından beri sakatlıklardan, transferde yaşanan sıkıntılardan dolayı sadece ve sadece son 2 günde tam kadro ile idman yapıp, ilk defa bir resmi maça istediğimiz, kendi kurduğumuz kadro ile çıktık. Böyle olunca da hem hücumda hem savunmada farklı silahlarımızı devreye sokabildik. Başlarda yeni gelen oyuncuların sisteme entegre edilmesi nedeniyle biraz zorlanabileceğimizi düşünüyorduk. Jones da baba olduğu için bizden 7 gün ayrı kalmıştı. Karşımızda iki senedir birlikte oynayan ve çok iyi bir antrenöre sahip ekip vardı. Böyle bir takıma karşı böyle bir galibiyet almak beni ekstra memnun etti. Çok umutluyum, sezonun ikinci devresinde farklı, bugün seyrettiğiniz tarzda bir takım izleyeceksiniz. İnanılmaz bir atmosfer vardı, taraftara da teşekkür ediyorum."