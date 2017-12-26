Basketbolda maçın ardından

Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. hafta maçında konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit'e 80-76 mağlup olarak organizasyondan elenen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, turnuvaya veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, müsabakayı kazanan Zenit'i tebrik ederek, "Üzüldük, çok emek harcamıştık." ifadesini kullandı.

Turnuvada tecrübe kazanmış takımların yer aldığı bir gruba düştüklerini, buna rağmen Top 16 turuna yükselecek mücadeleyi verdiklerini ama başarılı olamadıklarını belirten Ene, şunları kaydetti:

"Gruptan çıkamamamızın nedeni evimizdeki son 2 maçta iyi oynamamamız. Aldığımız ribauntları verdik, hızlı hücuma çıkarken anlamsız top kayıpları yaptık. Bu maçın konsantrasyonu böyle olmamalıydı. Oyuncularımın hepsi maçı kazanmak istiyordu. Önümüzdeki senelerde daha güçlü kalmasını bileceğiz. Mücadele ettiğimiz takımlar çok kaliteli ekipler, buna uyum sağlamak zorundayız. Oyuncuları değil oyuna bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Sistem ve organizasyona inanan bir kulübüz. Önce nerede hata yapıyoruz onları göreceğiz. Bu takımın seviyesini yukarı çıkartmamız lazım. Daha çok çalışacağız."

(AA)