Basketbolda maçın ardından

Üst üste kaybettikleri 4 maçın ardından gruptan çıkamayacakları yönünde yorumlar yapıldığını aktaran Kunter, "Oyuncular, bazı şeyleri gurur meselesi yaptı. Gruptan çıkamayacağımız şeklindeki yorumlar, oyuncularımı hırslandırdı. Grissin Bon, Buducnost VOLI ve Lietkabelis'ten ikinci maçlarda avantajı almayı bildik. Tırnağımızla kazıya kazıya geri döndük. Grubun en altından bu noktaya çıktık. Daha iyisi de olamazdı. Şimdi son 16 turunda da yenemeyeceğimiz takım yok." diye konuştu.

Hapoel Bank Yahav'ın gruptan çıkma şansını geride kalan haftada yitirdiğini vurgulayan tecrübeli başantrenör, Avrupa kupalarında sürprizin her zaman olabildiğine değinerek, "Rakibimiz, bu kupayı kazanmak için kurulmuş bir takım. Bizim yaptığımızı yapamadılar. Biz kötü başladık ama hiçbir zaman pes etmedik. Galatasaray ruhu önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- Hapoel Bank Yahav cephesi

Galatasaray Odeabank yenilgisi sonrası B Grubu'nu son sırada tamamlayan İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'da başantrenör Mody Maor, beklentilerinin altında kaldıklarını belirtti.

Kendileri için iyi bir maç olmadığını anlatan Maor, "Birinci ve üçüncü çeyreklerde iyi oynadığımız bölümler oldu. Seriler de yaptık ama hem hücumda hem de savunmada yeterince istikrar sağlayamadık. Galatasaray Odeabank sürekli önde olmayı sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Takımının saha içinde beklentilerini karşıladığı bölümlerin azlığından yakınan Maor, "Sürekliliğimiz yoktu. Gruptan çıkamadık ve bizim için talihsiz bir durum. Beklentimiz bu değildi." şeklinde konuştu.

Galatasaray Odeabank'a son 16 turunda başarı dileklerini ileten Mody Maor, "Grup etabının ikinci bölümünde çok iyi performans gösterdiler ve grubu ikinci sırada tamamladılar. Onlara başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)