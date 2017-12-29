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Basketbolda maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 23:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: "Agresifliğimiz sonucunda maçı kazanmayı bildik" - "Josh Adams ve Ricky Ledo ile yollarımızı ayıracağız"

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Brose Bamberg'i 69-58 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son bölümdeki agresif oyunlarının maçı kazanmalarında önemli rol oynadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, ilk 25 dakikada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk 25 dakikada savunma ve hücumda yumuşak oynadık. Çok fazla skor elde edemedik. İlk yarıda özellikle rotasyon yaptım, tempoyu bulmaya çalıştım. İlk yarıda istediğimizi elde edemedik. Daha sonra mola aldım. 15 sayı geriye düşmüştük. Savunmadaki agresifliğimizi artırıp, hücumda sayılar bulmaya çalıştık. Daha sonra bu agresifliğin sonunda başarıya ulaştık. Bu süreçte 5-6 oyuncuyla devam ettik ve başarılı olduğumuz için oyuncuları değiştirmedim. Agresifliğimizin sonucunda maçı kazanmayı bildik."

Ergin Ataman, bazı oyuncuların gideceğini vurgulayarak, "Josh Adams ve Ricky Ledo ile yollarımızı ayıracağız." ifadesini kullandı.

(AA)

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