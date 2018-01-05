Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği İspanyol temsilci Baskonia'yı 79-74 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, bazı şeylerin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Daha iyi oynamalıydık. İkinci yarının ilk maçını Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Onları ilk maçta yenmemize rağmen burada maçın zor olacağını hep söyledim. Motive olmadığınız her saniye sizi cezalandırmaya hazırlar. Çoğu zaman konsantrasyonumuzu koruyamadık ve kolay toplar kaybettik." dedi.
Daha sert savunma yapmaları gerektiğini ifade eden Obradovic, "Sert savunma yapmak istiyorsanız faulleri akıllı kullanmalısınız. Akıllı oyuncu için fauller güzel bir silahtır. İlk yarıyı 4 faulle bitiriyorsanız burada bir sorun var, onlara kolay sayı şansı veriyorsunuz. Bizim işimizde bu detaylar çok önemli. Antrenmanda bunları değiştirmemiz gerektiğini konuşuyoruz. İkinci yarıda da bunu değiştirdik. İyi reaksiyon verdik ve 10 sayı öne geçtik. İki kere çok kolay üçlük attılar ve biz bu durumda nasıl reaksiyon vermemiz gerektiğini çalıştık." diye konuştu.
James Nunnally'nin durumunun iyi olduğunu dile getiren Sırp başantrenör, "James Nunnally kötü bir pozisyonda sakatlık yaşadı. Aynı anda Jan Vesely'de sakatlandı ve karşılaşmada ondan da yararlanamadık. O da kontrol amacıyla hastaneye gidecek." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle tamamladı:
"Oyuncularımı önemli bir galibiyet için tebrik ediyorum. Baskonia'yı da tebrik ediyorum, iyi oynadılar. Taraftarlara, bu özel atmosfer için, yönetim kuruluna da bizi desteklemeye geldikleri için teşekkür ediyorum."
- Baskonia Cephesi
Baskonia Başantrenörü Pedro Martinez, ilk yarıda daha iyi oynadıklarını belirtti.
Sahada iyi mücadele ettiklerini söyleyen Martinez, "Nunnllay'in iyi olmasını diliyorum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hücumda iyiydik ve topu daha iyi çevirdik. İlk yarı ikinci yarıdan daha iyi oynadık. İkinci yarı Fenerbahçe Doğuş, ribaundlarda daha iyiydi. İyi bir takıma karşı zor maçtı." değerlendirmesinde bulundu.
(AA)
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