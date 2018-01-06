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Basketbolda maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Eskişehir Basket Başantrenörü Berrocal: "Oyunda kazanmak da kaybetmek de var. Bugün kaybettiğimiz için değil, kaybetme şeklimiz nedeniyle üzgünüz" - Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Sarıca: "Son dönemlerin en iyi basketbolunu oynadık. Müthiş tempolu bir takım vardı"

ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'a 87-78 mağlup olan Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, "Oyunda kazanmak da kaybetmek de var. Bugün kaybettiğimiz için değil, kaybetme şeklimiz nedeniyle üzgünüz." dedi.

Berrocal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarının altını çizdi.

Beşiktaş Sompo Japan'ın en iyi oyununu sergilediğini ifade eden Berrocal, şöyle konuştu:

"Biz iyi oyun sergileyemedik. Fiziksel üstünlüğü olan ve odaklanmış şekilde oyunu sürdüren takımlara karşı oynamayı öğrenmeliyiz. Oyunda kazanmak da kaybetmek de var. Bugün kaybettiğimiz için değil, kaybetme şeklimiz nedeniyle üzgünüz. Maçın belli kısmında oyuna ortak olma çabamızı ortaya koyduk. Ancak elimizdeki oyunu karşı takıma verdik. Onlar da bunu iyi değerlendirdi. Çalışmalarımıza devam edip önümüze bakacağız."

- Beşiktaş Sompo Japan cephesi

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, ligin zorluk derecesi yüksek bir maçını geride bıraktıklarını kaydetti.

Eskişehir deplasmanından galibiyetle dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıca, "Eskişehir Basket'i performansından dolayı tebrik ediyorum. Eskişehir, bir basketbol kenti olma yolunda ilerliyor. Biz de son dönemlerin en iyi basketbolunu oynadık. Müthiş tempolu bir takım vardı. İkinci yarı, çok sert bir maç oldu. Rahat kazanabilirdik ancak maçı başından sonuna kadar önde götürmek kolay değil. Ligde üst sıralardaki hedefimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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