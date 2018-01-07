Basketbolda maçın ardından

Obradovic ayrıca, THY Avrupa Ligi maçında sakatlanan James Nunnally için pankart asan Sakarya taraftarına da teşekkür etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, THY Avrupa Ligi'nden sonra ligde oynamanın zor olduğunu vurgulayarak, "THY Avrupa Ligi maçından sonra tipik bir lig müsabakası oldu. Böyle durumlarda kimin fiziksel olarak daha iyi olduğunu anlamaya çalışıyorum. Maça çok iyi başladık. Her şey çok iyiydi ama ilk oyuncu değişikliklerinden sonra sorun yaşamaya başladık. 15 sayı önde olunca herkes sayı atmak için oyuna giriyor. Bu zihniyette oynarsanız sorun yaşarsınız. Üçüncü çeyrekte Sakarya Büyükşehir Belediyespor, gerçek kalitesini gösterdi. Son periyotta Wanamaker ve Ali Muhammed'in katkılarıyla oyuna tutunduk. Beklediğimiz şekilde bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyuncu Jason Thompson ise zor bir karşılaşma olduğunu söyleyerek, "James Nunnally ve Jan Vesely olmayınca karşılaşmada farklı sorumluluklar aldık. Hoş bir galibiyet olmasa da kazandığımız için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa basketboluna alıştığını aktaran Thompson, "Her geçen gün daha iyi oynamaya başlıyorum. Hep kendimi eleştiririm. Avrupa şampiyonu takıma geldim, baskı çok büyük. Avrupa basketbolunda savunma ve hücum kuralları daha farklı. Her maç daha pozitif oynuyorum." diye konuştu.

- Sakarya Büyükşehir Belediyespor cephesi

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak, karşılaşmanın son bölümünde iyi oynamadıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Doğuş'un iyi bir takım olduğunu kaydeden Ernak, "Eksik bir Fenerbahçe Doğuş ile karşılaştık. Bizim için önemli bir oyuncu olan Jones da hafta içi sakatlık yaşamıştı. Ondan sadece 6-7 dakika faydalandık. Fenerbahçe Doğuş gibi kaliteli bir takıma karşı hata yaptığınız zaman cezalandırıyorlar. Üçüncü ve dördüncü periyodun başında öndeydik ama yorulup hatalar yaptığımız yerde bizi cezalandırdılar." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu Tufan Önen ise çok zor bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Biz doğru basket oynamaya çalıştık. Fenerbahçe Doğuş'u sürekli yakalamaya çalıştık ve öne de geçtik. Ancak sonunu getiremedik." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)