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Basketbolda maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 01:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Banvit Başantrenörü Filipovski: - "İyi bir oyun çıkararak galibiyete ulaştık" - AEK Başantrenörü Sakota: - "Hakemlerin maç boyunca verdiği kararlar her iki tarafa da adil değildi"

BALIKESİR (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. haftası karşılaşmasında Yunanistan'ın AEK takımı 78-71 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, iyi bir oyun çıkararak galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Filipovski, Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını galibiyetten dolayı kutlayan Filipovski, "İyi bir oyun çıkararak galibiyete ulaştık." dedi.

Filipovski, AEK takımının tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu dile getirdi.

Banvit'in, serbest atış noktalarında yüzdelerinin çok düşük olduğunu anlatan Filipovski, "Bu tarz maçlarda yani yakın geçen maçlarda serbest atış oranı çok belirleyici olur." diye konuştu.

Sasa Filipovski, maçta kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

- Sakota: "Kötü oyunumuz rakibe daha fazla skor şansı verdi"

AEK Başantrenörü Dragan Sakota ise bu maçta savunmada ve ribauntlarda performanslarının düşük olduğunu vurguladı.

Kötü oyunun rakibe daha fazla skor şansı verdiğini belirten Sakota, "Hakemlerin maç boyunca verdiği kararlar her iki tarafa da adil değildi." ifadesini kullandı.

(AA)

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