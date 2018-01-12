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Basketbolda maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 23:27 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: "İyi takım basketbolu oynadık ve iyi bir galibiyet aldık" - Kızılyıldız MTS Başantrenörü Alimpijevic: "Böyle bir oyunla kazanma şansımız yoktu"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibini 104-95 yendikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, Kızılyıldız MTS maçında doğru şut tercihleri yaptıklarını dile getirerek, "McCollum'a baskı olacağını bekliyorduk. Douglas'ı oyuna alıp çift oyun kurucu ile oynadık. Hücumda sayıya ulaşacağımız doğru yolu bulduk." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında Sırp ekibi karşısında savunma ribauntlarında hatalar yaptıklarını anlatan Ataman, "Rakibimize ekstra sayı verdik. Bunlar olmamalıydı. Ancak bunların yanında iyi takım basketbolu oynadık ve iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, yeni transferleri Toney Douglas ile ilgili de "Douglas aradığımız niteliklerde bir oyun kurucu. Hücumda bize önemli katkı verdi. Kariyerinin ilk THY Avrupa Ligi maçında savunması çok güçlü bir ekibe karşı oynadı. Çok daha iyi olacağının sinyalini verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin Ataman ayrıca basında çıkan iddiaların aksine herhangi bir transfer çalışmalarının olmadığını dile getirdi.

Kızılyıldız MTS Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise "Bir takım size karşı 104 sayı üretirse kazanamazsınız. Bir oyuncu dört kez basket faul alırsa zaten kazanmamalısınız. Özellikle bu oyundan önemli şeyler öğrenmeliyiz. Böyle bir oyunda kazanma şansımız yoktu." açıklamasını yaptı.

(AA)

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