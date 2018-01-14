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Basketbolda maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:54 | Son Güncelleme 23 dakika önce

- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Yediğimiz 98 sayının 48'i top kayıplarındandı. Diyecek bir şey bulamıyorum" - Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: "İstediğimiz skorla maçı kazandık"

GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Darüşşafaka'ya 98-65 yenilen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, yedikleri 98 sayının 48'inin top kayıplarından olduğuna dikkati çekerek, buna diyecek bir şey bulamadığını söyledi.

Markovic, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçla ilgili çok fazla konuşmanın yersiz olduğunu belirtti.

Her çıktıkları maçta daha iyiye gitmeleri gerekirken, daha kötüye gittiklerini vurgulayan Markovic, "Ben buraya takımıma yardımcı olmak içim geldim. Herhangi birisi bunda beni suçlarsa, bir şey diyemem. Ancak takımıma yardımcı olamıyorum. Yediğimiz 98 sayının 48'i top kayıplarındandı. Diyecek bir şey bulamıyorum." şeklinde konuştu.

- Darüşşafaka cephesi

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt ise maçta istedikleri sonucu aldıklarını kaydetti.

Hiçbir maçın kolay olmadığını dile getiren Blatt, "Gaziantep Basketbol skoru kolay bulan bir takım. Savunmada Gaziantep Basketbol'a problemler yaşattık. İstediğimiz skorla maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

(AA)

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