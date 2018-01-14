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Basketbolda maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 22:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: "Galatasaray Odeabank'a karşı oynamak kolay değildi" - Galatasaray Odeabank Başantrenörü Mahmuti: "Zor bir süreçteyiz ve bu yola beraber girdiysek hep beraber bu yolda mücadele edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank'ı 76-68 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, takım savunmasını iyi yaparak kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, zor bir maç olacağını beklediklerini anlatarak, "Galatasaray tecrübeli Türk oyuncuları olan bir takım. Sezon başından beri kötü maçlar kaybettiler. Kısa oyuncularımızın kötü oynamalarına rağmen çekişmeli geçen maçta 3. periyotta kendi oyunumuzu oynayarak, takım savunmasını iyi yaparak kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçlarda gerideyken oyundan çabuk koptuğuna değinen Ataman, "Oktay Mahmuti gelmeden önce rakibimiz geri adım atıyordu. Artık öyle yapmıyorlar. Galatasaray'a karşı oynamak kolay değildi." diye konuştu.

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Birkan Batuk ise, "Zor bir maç oynadık. Rakibimiz yeni bir başantrenörle geldi buraya. Kupa için bu galibiyet önemliydi. Maçın sonunda yaptığımız savunma ile kazandık. Umarım galibiyetler almaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

- Galatasaray Odeabank cephesi

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, son topa kadar mücadele ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"İyi mücadele ettik. Maçtan kopmadık. Bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Daha çok çalışarak daha iyi yerlere varacağız. Kolay olmayacak ama çalışacağız. Sakatlarımız ve verim alamadığımız oyuncular var. Zor bir süreçteyiz ve bu yola beraber girdiysek hep beraber bu yolda mücadele edeceğiz."

Mahmuti, yönetimle konuşarak takımı güçlendirmek için transfer yapmak istediklerini belirtti.

Sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Ege Arar ise "Bizim açımızdan yeni bir süreçbaşladı. İyi mücadele ettik. Anadolu Efes iyi oynadı ve kazandı. Onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

(AA)

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