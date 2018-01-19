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Basketbolda maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: "Fenerbahçe Doğuş'un istatistiklerine bakarsanız sadece maçın ikinci çeyreğinde bizden üstünlerdi" - "Fenerbahçe taraftarının bana ve takıma ettiği küfürler bu organizasyonun imajına ne kadar yakışıyor?" - Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic: "Maça çok kötü başladık ama sonra oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi"

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sahasında Fenerbahçe Doğuş'a 89-84 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçı ikinci çeyrekte oynadıkları basketbolla kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, maça çok iyi başladıklarını belirtti.

İlk yarıda savunmada çalınan faulleri anlayamadığını dile getiren Ataman, "İlk çeyreğin ortasından itibaren agresiflik tersine döndü. Daha sonra Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ele aldı. Fenerbahçe Doğuş'un istatistiklerine bakarsanız sadece maçın ikinci çeyreğinde bizden üstünlerdi. İkinci periyotta kontrolü rakibe verdik. Onlar kontrolü ellerine aldılar ve maçı kazandılar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Doğuş taraftarlarının kendisine ve takımına yönelik tepkilerine de değinen Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Bu hafta içi THY Avrupa Ligi yönetimi tüm takımlara bir yazı gönderdi. Bu yazı, antrenörlerin THY Avrupa Ligi'nin imajına zarar vermemesi adına gönderildi. Ben hakem açıklamaları nedeniyle geçen yıl 20 bin avroya yakın para cezası aldım. Ben THY Avrupa Ligi yönetimine sormak istiyorum, Fenerbahçe taraftarının bana ve takıma ettiği küfürler bu organizasyonun imajına ne kadar yakışıyor? Küfürler Türkçe ediliyor. Bunu çözmek THY Avrupa Ligi yönetimine düşer. Fenerbahçe Doğuş taraftarlarının yıllardır bana karşı devam eden terbiyesizliğinin hesabını kim verecek?"

- Fenerbahçe Doğuş cephesi

THY Avrupa Ligi'nde en önemli şeyin enerji olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, "İki gece önce Panathinaikos'a karşı çok enerji tükettik. Çok zor bir maçtı. Bugün daha çok oyuncudan faydalanmamız gerekiyordu. Maça çok kötü başladık ama sonra oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi. Hücumda ve savunmada doğru toplar kullandık." diye konuştu.

Obradovic, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Nikola Kalinic'in bu hafta koşulara başladığını ve oynaması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

(AA)

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