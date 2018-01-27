Basketbolda maçın ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 77-67 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, ligin sonunu konuşmaktan ziyade hafta hafta maçları değerlendirmeyi tercih ettiğine işaret ederek, "Bu haftayı kayıpsız geçtik. Bütün dikkatimizi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Trabzonspor maçına vereceğiz." dedi.

Ernak, kendi sahalarında son maçlarda hücumu iyi yaptıklarını, savunmada istediklerini gerçekleştiremediklerini belirterek, "Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında istediğimiz şekilde savunmayı yönlendirip, 70 sayının altında yedik. Hem aşağıdaki hem de yukarıdaki mücadele için ligin ikinci yarısı, ilk yarısından çok daha zor olacak. Bizim belli seviyede kalabilmemiz için evimizde maç kaybetme lüksümüz yok." diye konuştu.

- Demir İnşaat Büyükçekmece cephesi

Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın da Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u tebrik ederek, "Güzel atmosfer yaratmışlar. İyi de basketbol oynuyorlar. Bulundukları yeri hak ediyorlar. Kazanmaya geldik ama maçın bazı bölümlerini kötü oynadık. Tekrar geri dönüş yaptık, yine öne geçme anlarında skor bulamadığımız için kaybettik." ifadelerini kullandı.

(AA)