Basketbolda maçın ardından

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, maçın psikolojik taraflarının olduğunu, buna rağmen galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nun kendisi için derin anlam ifade ettiğini vurgulayan Blatt, "Bana kalırsa harika bir salon. Bu salonu seviyorum. Burada oynamaktan rahatsız değilim." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında David Blatt, kötü şut attıkları bir maçı geride bıraktıklarını anlatarak, "TOFAŞ'ı tebrik ediyoruz. Beklenmedik bir oyundu. Rakip takımı az sayıda tutunca kazanmalısınız. Ama kazanamadık. Boş atışları kaçırdık. Bütün hikaye bundan ibaretti." dedi.

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde konuk ettiği TOFAŞ'a 58-54 mağlup olan Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt, beklenmedik bir oyun oynadıklarını söyledi.

Ligin ilk yarısında bir sıçrama gösterdiklerini aktaran Orhun Ene, şunları kaydetti:

"İlk yarıyı 2. sırada bitirmiştik. Bu bizim adımıza beklentinin üzerinde bir sıçramaydı. Bu çıkışların ardından bu sıçramayı devam ettiren ekipler yollarına devam ediyorlar. Kaybeden ekipler ise pozisyonlarını yitiriyorlar. Maçın psikolojik tarafı orayı hak ettiğimizi göstermekti. Darüşşafaka iç sahada hiç kaybetmemişti. Biz kazandık."

İki ekibin de bu salonda oynamaktan etkilendiğini belirten Ene, şöyle devam etti:

"Maç bu salonda oynanmamalıydı. Maçın skoru bu yüzden bugün sayı olarak aşağıda kaldı. Bugün iyi oynadık, akıllı oynadık.Hücumda 17 ribaunt aldık. Ribaunt üstünlüğü bizim için çok önemliydi. Çok boş atışlar yakaladık eğer onları atsaydık farklı olabilirdi. Maçın sonunda rakibimize şans versek de maçı kazandığımız için mutluyuz."

İyi bir takım olmak için farklı oyun sistemlerine sahip olmanın gerekli olduğuna dikkati çeken Orhun Ene, "Darüşşafaka'nın oyununu yavaşlattık. Böyle bir şeye maç içerisinde karar verdik. Akıllı oynadık." değerlendirmesini yaptı.

(AA)