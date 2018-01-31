HABER

Basketbolda maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 23:57 | Son Güncelleme

- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic: "Oyuncularımı uyandırmak için bu tür maçları kazanmamız lazım" - MHP Riesen Başantrenörü Patrick: "Kritik anlardaki atışlarımız bize maçı kazandırdı"

Basketbolda maçın ardından

GAZİANTEP (AA) -Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi MHP Riesen'e 72-67 yenilen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, oyuncularını uyandırmak için bu tür maçları kazanmaları gerektiğini söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin turnuvadaki en iyi takımlardan birisi olduğunu dile getirdi.

Bu maça çıkarken oyuncularına, rakiplerinin özelliklerini anlattığını ifade eden Markovic, "Oyuncularımı uyandırmak için bu tür maçları kazanmamız lazım. Çok basit hatalarımız maçın sonucunu belirledi." dedi.

Maçın genelinde oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Markovic, daha iyi olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Markovic, ligdeki kötü gidişatla ilgili bir soru üzerine de şöyle konuştu:

"Bu tarz dönemlerde taraftara mesaj göndermek çok kolay olmuyor. Buraya gelirken işimizin zor olduğunu biliyordum. Şu an takımı kurtarmaya çalışıyorum. Bu takımdaki en çok sevdiğim şey, kulüpte çalışanlar ve taraftarlar. Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyorum. Ligde kalmak için son ana kadar elimizden geleni yapacağız, ümit ediyorum başarılı olacağız."

- MHP Riesen cephesi

MHP Riesen Başantrenörü John Patrick ise performanslarından dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu vurguladı.

Eksikliklerine rağmen iyi oynadıklarını anlatan Patrick, "Kritik anlardaki atışlarımız bize maçı kazandırdı." ifadelerini kullandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Diğer Haberler
Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

Selahattin Demirtaş kararı Resmi Gazete'de

Selahattin Demirtaş kararı Resmi Gazete'de

Bakan öğrencilere müjdeyi verdi! Bilgisayar geliyor

Bakan öğrencilere müjdeyi verdi! Bilgisayar geliyor

GÜNCELLEME PYD/PKK'dan roketli saldırı

GÜNCELLEME PYD/PKK'dan roketli saldırı

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.