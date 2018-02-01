Basketbolda maçın ardından

"Kendi oyuncularımı maçın önemini anladıkları için tebrik ediyorum. Haftalar öncesinde karşılaştığımız Galatasaray Odeabank, oyununun üstüne koymuş. Oktay Mahmuti'yi yıllardır tanıyorum ve takımının üstünde bir değişim olduğunun da farkındayım. İkinci yarı çok iyi bir performans sergiledik ve bu bize yetti. Biz öyle bir takımız ki her maç 1 veya 2 oyuncu ön plana çıkıp takımı sırtlayabiliyor. Bugün kaptanımız Furkan Aldemir ve James Bell'den iyi katkı aldık. Grubu lider tamamladığımız için çok mutluyum."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, Galatasaray Odeabank'ın Oktay Mahmuti ile kendini geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

İSTANBUL (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu 5. haftasında konuk ettiği Galatasaray Odeabank'ı 77-63 mağlup eden Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmaya iddiasız başladıklarını dile getiren Mahmuti, "Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka'ya başarılar diliyorum. Dünkü Gran Canaria maçının ardından gruptan çıkmak için matematiksel olarak bile bir şansımız kalmamıştı ve bu durum bizim oyunumuzu da etkiledi." ifadelerini kullandı.

Takımda pivot oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını ifade eden Mahmuti, "Maç boyunca ribauntlarda sıkıntı çektik. Bizim uzun 4 ve 5 oynayabilen bir oyuncuya ihtiyacımız var ama bunu yapabilecek durumda mıyız bilmiyorum. Böyle bir sıkıntı yaşadığımız gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)