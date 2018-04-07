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BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından BASKİ Genel Müdürlüğü Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı personelleri İvrindi ilçesi Gökçeyazı kırsal mahallesinde bulunan Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokuluna suyu tasarruflu kullanma konusunda sunum yaptı.BASKİ Genel Müdürlüğü Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı personelleri İvrindi ilçesi Gökçeyazı kırsal mahallesinde bulunan Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulu’ndakianaokulu, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yapılan sunumda suyu tasarruflu kullanma, suyun dönüşüm hikayesi anlatılarak çocukların yönelttikleri soruları cevaplandılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından BASKİ Genel Müdürlüğü Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı personelleri İvrindi ilçesi Gökçeyazı kırsal mahallesinde bulunan Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokuluna suyu tasarruflu kullanma konusunda sunum yaptı.
BASKİ Genel Müdürlüğü Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı personelleri İvrindi ilçesi Gökçeyazı kırsal mahallesinde bulunan Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulu’ndaki
anaokulu, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yapılan sunumda suyu tasarruflu kullanma, suyun dönüşüm hikayesi anlatılarak çocukların yönelttikleri soruları cevaplandılar. Etkinlik sonunda çocuklara boyama ve tangram hediyeleri verildi. Gökçeyazı, Şehit Rıdvan Çetinkaya İlkokulundaki sunumu öğretmenlerin de katılımıyla söylenen şarkılarla son buldu.

BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı

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BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı

BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı
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BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı

BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı
3 / 6

BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı

BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı
4 / 6

BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı

BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı
5 / 6

BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı

BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı
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BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı

BASKİ suyun dönüşüm hikayesini anlattı
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