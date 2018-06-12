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Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

2 Haziran'da Tunceli'de gerçekleştirilen hava harekatında öldürülen teröristlerden ikisinin gri listede yer alan Ramazan Yosugey ve Taylan kod adlı Erkan Ordu olduğu tespit edildi.

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

TSK'dan yapılan açıklamada, "02 Haziran 2018 tarihinde Tunceli kırsalına gerçekleştirilen hava harekâtında; etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri listede yer alan Ramazan Yosugey ve Taylan kod adlı Erkan Ordu olduğu tespit edilmiştir." denildi.

BAŞLARINA 300'ER BİN TL ÖDÜL KONULMUŞTU

Ramazan Yosugey ve Erkan Ordu, İçişleri Bakanlığı, aranan ‘terörist' listesinde gri listede bulunuyordu ve başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Yosugey Erkan Ordu gri liste TSK

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