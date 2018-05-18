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Başlık parası için dehşet saçmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde eniştesini öldüren, kız kardeşi ve yeğeniyle eniştesinin kardeşini de yaralayan Menan Oğuz'un, olayı, başlık parası nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.  Olay, 13 Mayıs Pazar günü Kemalpaşa'nın Ulucak Mahallesi'nde meydana geldi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde eniştesini öldüren, kız kardeşi ve yeğeniyle eniştesinin kardeşini de yaralayan Menan Oğuz'un, olayı, başlık parası nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, 13 Mayıs Pazar günü Kemalpaşa'nın Ulucak Mahallesi'nde meydana geldi. Fırın işleten Sadrettin Yılmaz (42), imam nikahıyla birlikte yaşadığı Rahime Oğuz (27), 1 yaşındaki kızları Melis Yılmaz ve diğer yakınlarıyla işyerindeyken Menan Oğuz'un silahlı saldırısına uğradı. Eniştesi Sadrettin Yılmaz'ı öldüren, kız kardeşi Rahime Oğuz ve yeğeni Melis ile eniştesinin evli olan kız kardeşi Hülya Karaağaç'ı yaralayan Menan Oğuz, kaçtı. Menan Oğuz, Bornova ilçesinde trafik kazasında da 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

​Jandarma, Menan Oğuz'un yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Rahime Oğuz'un kaçtığı Sadrettin Yılmaz, kendisinden istenen 100 bin lira başlık parasını vermeyince Menan Oğuz'un saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.

Bir yakınının evinde saklanan Rahime Oğuz, eşinin öldüğünden habersiz, kardeşinin bir an önce yakalanmasını beklediklerini söyledi. Rahime Oğuz, "Ben kaçarak evlendikten sonra ailem barışmak için önce 500 bin TL istedi. Ardından bunu 300 bin TL'ye sonra da 100 bin TL'ye indirdi. Ama eşimin parası olmadığı için bunu veremedi. Ben de ailemin benimle zaten konuşmayacağını söyleyip, parayı ödemesini istemedim. Sonra kardeşim beni telefonla aramaya başladı. Hatta eşimle de konuştu. Bu olayı para için yaptığını düşünüyorum. Ailemin para için böyle bir olayı yapacağı aklıma gelmezdi. Kardeşimin bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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