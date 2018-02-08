Tanıtım Yazısı Nedir ? Tanıtım Yazıları ve SEO Teknikleri

Tanıtım yazısı, günümüzde bilindiği üzere SEO ( Arama Motoru Optimizasyonu ) çalışmalarında en etkili backlink yöntemlerinden bir tanesi de tanıtım yazılarıdır. Tanıtım yazıları sayesinde siteniz arama motorlarında anahtar kelime bazında üst sıralara çıkabilir. Tanıtım yazılarının etkisi sadece anahtar kelime bazında sıralamalarda yükselmekle indirgenemez. Öyle ki, tanıtım yazıları üzerinden alacağınız backlinkler sayesinde siteniz teknik olarak birçok farklı pozitif etkileşime uğrar. Peki nedir tanıtım yazısının faydaları? Kısaca özetlemek gerekirse ; Tanıtım Yazısının Faydaları ; -Sitenizin Arama motorlarında anahtar kelimeler bazında üst sıralara çıkmasını sağlar,

-Sitenizin Alexa sıralamasının düşmesine etki eder,

-Sitenizin domain ve sayfa otorite değerini yükseltir,

-Sitenizin trust rank değerini yükseltir,

-Sitenizin moz rank değerini yükseltir,

-Kaliteli ve özgün backlink yapısı kurmanızı sağlar,

-Tanıtım yazısı sayesinde aynı zamanda ciddi derecede dijital reklam yaptırmış olursunuz.

Yazımızın buraya kadar olan bölümünde tanıtım yazısı nedir? ve tanıtım yazısının faydaları nelerdir gibi konular üzerinde durarak bu konularda bilgilendirme yaptık. Peki alınan her tanıtım yazısı bahsettiğimiz konularda sitenize pozitif etki sağlar mı? Tabii ki hayır! Tıpkı diğer SEO teknikleri gibi tanıtım yazısı çalışmalarında da uygulanması ve dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Yazımızın devamında paylaşacağımız bu noktaları doğru ve hatasız bir şekilde uygulamanız durumunda tanıtım yazısı çalışmalarında başarılı olabilirsiniz. Aksi taktirde sitenizi mevcut konumundan daha iyi bir konuma getirmek isterken sitenize zarar verebilir, mevcut konumundan uzaklaştırarak daha kötü bir hale getirebilir ve hatta sitenizi spama sokarak ceza almasına dahi sebep olabilirsiniz. Bu nedenle aşağıda paylaşacağımız teknikleri tanıtım yazısı çalışmalarında kesinlikle uygulamanız gerekmektedir. Tanıtım Yazısı Çalışmaları Nasıl Yapılmalıdır? Tanıtım yazısı çalışmalarının nasıl yapılacağı konusunda birçok farklı teknik husus bulunmaktadır. Ancak bu teknik detayların tabii ki en önemlisi ve olmazsa olmazı kullanacağınız tanıtım yazısının kesinlikle özgün yazılmış bir yazı olması gerekmektedir. Özgünlük durumuna ek olarak diğer teknik detaylar alttaki gibidir ;

Dofollow link durumu ;



Siteniz için yayınlanan yazılardan alacağınız backlinklerin dofollow olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Dofollow linkler sitenizi refere eden backlinkler anlamına gelir. Nofollow olarak verilen linkler ise, bu siteye link veriyoruz ancak SEO anlamında teknik olarak desteklemiyoruz anlamına gelir.



Yazıların Zaman Kombinasyonu ;



Tanıtım yazıları birden fazla sitede yayınlanacaksa her siteye farklı özgün tanıtım yazısı kullanılarak yazılar eşit olarak ve zamana bölünerek yayınlanmalıdır. Öyle ki ; organik SEO çalşımaları göz önüne alındığında yapılan çalışmaların zamana bölünerek uygulanması son derece önemlidir.



Yazıların Link Kombinasyonu ;



Yazılar içerisinden sitenize verilecek bağlantılar dikkatli ve doğru bir şekilde verilmelidir. Eskiden sadece anahtar kelimeler üzerinden verilen backlinkler artık farklı linkleme kombinasyonları üzerinden verilmektedir. Bu linkleme kombinasyonlarından birkaç tanesiniv alttaki gibi örneklendirebiliriz.



örnek 1 ;



Bir yazı oluşturduk ve bu yazı da tanıtım yazısı paketleri kelimesine link vereceğimizi düşünürsek. Şöyle bir cümle kurarak linkleme yapabiliriz ;



Cümlemizdeki hedef kelimemiz tanıtım yazısı paketleri kelimesidir.



''Birbirinden kaliteli tanıtım yazısı paketleri Türkiye'nin en büyük network ağına sahip olan https://www.oncelajans.com.tr/kampanyali-tanitim-yazisi-paketleri/ adresinde bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.''



Bu sayede direk anahtar kelimeye link vermeden anahtar kelimeyle ilgili olan alt sayfaya açık url şeklinde backlink vererek doğal bir backlink yapısı oluşturuyoruz.



Örnek 2 ;



Farklı bir linkleme kombinasyonuna örnek olarak ise alttaki gibi bir cümle oluşturarak linkleme yapılabilir.



Cümlemizdeki hedef kelimemiz tanıtım yazısı nedir kelimesidir.



''Tanıtım yazısı hakkında detaylı bilgi edinmek ve tanıtım yazısı nedir sorusuna en doğru cevabı almak için bu bağlantıyı ziyaret ederek bilgi edinebilirsiniz.''



Bu cümle üzerinden direk anahtar kelime üzerinden olmasa da farklı kelimeler üzerinden ilgili sayfaya backlink vererek okurları ve arama motoru botlarını ilgili sayfaya yönlendiriyoruz. Cümlede link verilen bölümdeki bu bağlantıyı ziyaret ederek kelimeleri yerine alternatif olarak burayı tıklayınız, ziyaret edebilirsiniz, tıklayabilirsiniz gibi kelimelerde kullanılabilir.



Örnek 3 ;



Yazımızın başlığının tanıtım yazısı hakkında bilinmeyenler olarak düşünürsek farklı bir backlink kombinasyonu olarak ta yazı sonundan kaynak üzerinden backlink verebiliriz. Yazımızı oluşturduk ve sonuç bölümüne geldikten sonra tamamlanınca yazının en alt kısmına alttaki gibi link verebiliriz



Kaynak ; https://www.oncelajans.com.tr/





ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME ;



Tanıtım yazılarını oluştururken linkleme kombinasyonlarının yanı sıra içerikle alakalı da dikkat etmeniz gereken hususlar bulunmaktadır. İçerikler ilk olarak bir haber sitesinin yapmış olduğu nitelikli bir haber gibi sektörel bazda haber niteliğinde hazırlanmalıdır ve hazırlanan bu haberlere SEO uygulanmalıdır. Peki bu işlemler nasıl nasıl yapılacak? Alttaki maddeleri dikkatle okuyunuz lütfen ;





1.Tanıtım yazılarının sektörel bazda haber olarak hazırlanması ve nasıl hazırlanacağı ;



Yazımızda ele aldığımız gibi tanıtım yazısı hakkında bir içerik oluşturduysak bu içerikten nasıl sektörel olarak bahsedebileceğimiz hakkında bilgi vermemiz gerekirse giriş bölümü ve yazının devamı özetle alttaki gibi olabilir;



Tüm dünya ve Türkiye genelinde internet kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle e ticaret ve bilgi konusunda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Artık milyonlarca kişi internet üzerinden bilgi araştırmakla beraber, e ticaret ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü internet üzerinden sanal mağazalara erişim sağlayarak yapmaktadır. Öyle ki tüm markaların internet üzerinden online satışları da mevcuttur. Hal böyle olunca, SEO çalışmalarının da önemi bir hayli artmaktadır. Firmalar ürünlerini ve sundukları hizmetleri kullanıcılara ulaştırabilmek için SEO çalışmalarına önemli bir bütçe ayırmaktadır. SEO çalışmaları sayesinde arama motorlarında anahtar kelimelerde üst sıralara çıkan firmalar, böylelikle ürün ve hizmet satışlarını misliyle arttırmaktadırlar.



SEO çalışmalarının en önemli ayağını ise tanıtım yazısı oluşturmaktadır. Tanıtım yazıları sayesinde firmalar hem sundukları hizmet ve satışını yaptıkları ürünler hakkında bilgiler verebilmekte hemde teknik anlamda sitelerine pozitif etkileşim sağlayabilmektedirler. Tanıtım yazıları ise spamsız, güncel, özgün ve nitelikli içerik girilen sitelerden tedarik edilmelidir. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında Türkiye'nin en büyük tanıtım yazısı ağına sahip olan Öncel Ajans, sunduğu kaliteli ve profesyonel hizmetler sayesinde firmaların tanıtım yazısı ihtiyaçlarını uzman ekibiyle sistematik olarak karşılayabilmektedir.



Yukarıda paylaştığımız örnekte tanıtım yazısıyla ilgili bir içeriğin özetle nasıl yazılması gerektiği hakkında paylaşımda bulunduk. Umarız paylaşımımız aydınlatıcı ve amacına uygun olmuştur.



Yazımızın devamında tanıtım yazıları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken diğer hususlara değineceğiz.





2. Oluşturulan tanıtım yazılarına belirlenecek başlıklar ;



Oluşturacağınız içerikler için belirleyeceğiniz haber başlıkları SEO konusunda son derece önemlidir. Örneğin yukarıdaki gibi tanıtım yazısı konusunda bir içerik oluşturduk diyelim. Bu içeriğe Tanıtım Yazısı Nasıl Yazılır? Faydaları Nelerdir? şeklinde bir başlık belirleyebiliriz. Bu sayede arama motorlarında tanıtım yazısı, tanıtım yazısı nasıl yazılır be tanıtım yazısının faydaları nelerdir gibi sektörel bazda önemli anahtar kelimelerde yapılan aramalarda sitenizin içeriğini paylaşan yayıncının index sonuçlarının çıkmasını sağlayabilirsiniz.



3. Oluşturulan Tanıtım Yazılarına SEO uygulamak ;



Oluşturduğunuz nitelikli tanıtım yazısına SEO uygulamak geri dönüşüm oranına inanılmaz derecede etki etmektedir. Özgün ve nitelikli bir tanıtım yazısına uygulayacağınız SEO teknikleri başarı oranınızı bir hayli yükseltir. Peki tanıtım yazılarına nasıl SEO uygulanabilir?



Tanıtım yazısı SEO teknikleri ;



-Tanıtım yazısı oluştururken özgün ve akıcı anlatımla okurlara hitap ederken aynı zamanda arama motoru botlarına da hitap etmeli ve yazının ana keyword kelimesine sıkça vurgu yapmalısınız. SEO uyumlu bir tanıtım yazısında anahtar kelime sayısı yazının tamamındaki kelime sayısının %4.50 oranındaki bölümünü oluşturmalıdır.



-Anahtar kelimelerden 1 tanesine link vermek ( açık url yada tıklayınız şeklinde linkleme yapılacaksa yine aynı şekilde olmalı ) linksiz olan kelimelerden 1 tanesine bold vurgu yapmak, 1 tanesine italik vurgu yapmak ve bir tanesine de altı çizili şekilde bold yapmak.



-Yazıda en az 2 adet ara başlık geçirmek ve bu başlıklarda anahtar kelime bulundurarak 1. ara başlığı h2 tag etiketiyle etiketlemek, ikinci ara başlığı h3 tag etiketiyle etiketlemek.



4. Tanıtım Yazılarında Görsel kullanımı ;



Paragraf geçişlerinde görseller kullanmak içeriği zenginleştireceği için kullanıcıların yazının tamamını okumadan çıkmaması, bu sayede sayfada kalma süresinin artması ve hatta bağlantı verilen kelime / url adreslerinin clicklemesi ( tıklaması ) yapılan çalışmaya inanılmaz etki katan değerlerdir.



5. Etiket kullanımı ;



Yukarıdaki kriterlere uygun olarak hazırlanmış bir haber için etiket kullanabilirsiniz. Örneğin tanıtım yazısı temalı içeriğimiz için tanıtım yazısı, tanıtım yazıları, tanıtım yazısı paketleri ve tanıtım yazısı nedir gibi kelimeleri etiketlerde geçirebiliriz. Bu sayede ise kullanıcıların habere erişim olasılığı ve sitenizin seo konusundaki etkileşim oranı artacaktır. Peki bu nasıl olacak ? Etiket kullanılmayan bir yazı Google'da 1 index alır 4 etiket kullanılan bir yazı arama motorlarında etiket indexleriyle birlikte totalde en az 5 index alır.



Başlıkta ve etiketlerde keyword kelimeler geçirilmesi nedeniyle 5 keyword kelime için yapılan 5 arklı arama sonucunda da siteniz dizine eklenerek sıralamalarda görünür. Konuya genel olarak bakacak olursak ; Etiket kullanılmayan 34 yazı için 34 index alabiliriz. Etiket kullanılan 34 yazı için ise haber başı 5 indexten 170 index alırız. Bu durumda sitenizin başarı ve etkileşim performansını kat ve kat arttırır.

Şunu belirtelim ki, bir internet sitesinin bir çok değere ihtiyacı vardır. Tıpkı bir çocuk gibi, önce kodlanır, daha sonra renklendirilir ve şekil verilir. Tabi site büyüdükçe şekli, renkleri ve kullanım alanları da genişleyeceğinden dolayı, işte burada bilinmesi gereken siteyi nasıl büyüteceğiniz olacaktır.



Tanıtım yazısı nedir ? sorunuzun cevabı ise tam olarak https://www.oncelajans.com.tr/seo-blog/tanitim-yazisi-blog/ bu bağlantı adresinde bulunmaktadır. Ayrıca bu bağlantıda sadece yazımızda aktardığımız bilgiler yer almamakla birlikte tanıtım yazısı çalışmalarına ek olarak birçok farklı SEO teknikleri de okurlarımızla paylaşılmaktadır.



