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Başörtülü ateistler! Ahmet Hakan'dan olay yazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 06:58 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "E hani direniş falan?" başlıklı yazısının bir bölümünü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun söylediği "ateist başörtülüler" sözlerine ayırdı. "Başörtülü ateistler" alt başlığıyla konuyu işleyen Hakan, "Siz ketçaptan şehvet, asansörden halvet, battaniyeden tahrik çıkarırsanız... O kızlar da başörtüden ateist çıkarırlar." ifadesini kullandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubesi'nin düzenlediği bir panelde konuştu. Fazlıoğlu, yanına gelen başörtülü öğrencilerin “tanrı tanımaz/ateist” olduğunu söyleyerek "Ortak neden sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur" demişti. Fazlıoğlu, açıklamalarının devamına şu ifadeleri kullanmıştı:

“15 Temmuz'dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrı tanımaz öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular. Başörtülü öyle geleneksel de değil bildiğin başörtülü. Aileleri de örtülü aile. Ortak neden sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur. Mesele bu kadar ciddidir. Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor oluruz.”

Bugünkü yazısında Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun sözlerine değinen Ahmet Hakan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

BAŞÖRTÜLÜ ATEİSTLER

"İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. İhsan Fazlıoğlu’nun söyledikleri şunlar:

  • 15 Temmuz’dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrıtanımaz öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular.

  • Başörtülüydüler ama öyle gelenek değil. Bildiğin başörtülü. Aileleri de örtülü aile...

  • Peki neden ateistler? Ortak neden, sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemleridir. Mesele bu kadar ciddidir.

  • Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor oluruz.

Kıssadan hisse şudur:

Siz ketçaptan şehvet, asansörden halvet, battaniyeden tahrik çıkarırsanız...

O kızlar da başörtüden ateist çıkarırlar."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan ihsan fazlıoğlu Nureddin Yıldız başörtü ateizm

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
doğru yolu bulmuşlar .
o zaman başlarını niye örtmüşler kafaları mı üşümüş
Başörtüsü annelemizin taktığıdır havaya mermi atacak mış gibi duranlar dinimiz ile alakası yoktur net!
doğru yolu bulmuşlar
BEN ŞAHSEN AKP DÖNEMİNDE ATESİT OLDUM.BAKTIM ADAM HIRSIZLIĞIN KİTABINI YAZMIŞ.MİLLETLE ALAY EDER GİBİ HEM KURAN OKUYOR HEMDE AİLECE ORGANİZE HIRSIZ.FANATİK İNANAN BU İSE,GERİSİNİ SEN DÜŞÜN.AYRICA BİRAZDA EVREN VE DÜNYANIN OLUŞUMU HAKKINDA AZDA OLSA BİLİMSEL TAKİP YAPTIM BU BANA YETTİ ARTTI BİLE.İNCİL DE HİÇBİR BİLİMSEL ANALTIM YOK.KEŞKE KURAN VE TEVRATTA BİLİMSEL KONULARA GİRMESEYDİ,GİRMİŞ VE ÇUVALLAMIŞ.YANİ HER İKİ KİTABIN SAĞDAN SOLDAN ARAKLAMA BİLGİLER OLDUĞU İSPATLI VE GERÇEK.
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