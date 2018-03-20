Başörtülü ateistler! Ahmet Hakan'dan olay yazı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubesi'nin düzenlediği bir panelde konuştu. Fazlıoğlu, yanına gelen başörtülü öğrencilerin “tanrı tanımaz/ateist” olduğunu söyleyerek "Ortak neden sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur" demişti. Fazlıoğlu, açıklamalarının devamına şu ifadeleri kullanmıştı:
“15 Temmuz'dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrı tanımaz öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular. Başörtülü öyle geleneksel de değil bildiğin başörtülü. Aileleri de örtülü aile. Ortak neden sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur. Mesele bu kadar ciddidir. Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor oluruz.”
Bugünkü yazısında Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun sözlerine değinen Ahmet Hakan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
BAŞÖRTÜLÜ ATEİSTLER
"İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. İhsan Fazlıoğlu’nun söyledikleri şunlar:
15 Temmuz’dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrıtanımaz öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular.
Başörtülüydüler ama öyle gelenek değil. Bildiğin başörtülü. Aileleri de örtülü aile...
Peki neden ateistler? Ortak neden, sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemleridir. Mesele bu kadar ciddidir.
Kıssadan hisse şudur:
Siz ketçaptan şehvet, asansörden halvet, battaniyeden tahrik çıkarırsanız...
O kızlar da başörtüden ateist çıkarırlar."
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