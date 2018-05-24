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Başörtülü öğretmenlere tazminat reddi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'deki İş Mahkemesi, iki başörtülü öğretmenin tazminat davalarını reddetti

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'deki İş Mahkemesi, iki başörtülü öğretmenin, dinlerinden dolayı ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle açtıkları davaları reddetti.

Bir öğretmenin davasında mahkeme, Berlin eyaletinde geçerli olan Tarafsızlık Yasası'nın anayasaya uygun olduğu kararını vererek, söz konusu yasa doğrultusunda işe alınmayan öğretmenin tazminat talebini kabul etmedi.

Tarafsızlık Yasası, polislerin, adli makamlarda çalışanların ve öğretmenlerin kamuya ait yerlerde ve okullarda dini sembol ve kıyafetler giyilmelerini yasaklıyor.

Diğer öğretmenin davasında da bu kişinin, tazminat talep etme süresi olan 2 ayı geçtiği için tazminat talebinin geçersiz olduğu bildirildi.

Söz konusu öğretmen, bir ilkokulda başörtüsüyle çalışmak istemiş, bu yöndeki talebi aynı mahkeme tarafından reddedilmişti.

Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele eden çok sayıda derneğin oluşturduğu "Meslek Yasağına Karşı Mücadele İttifakı" tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kararlar sert bir dille eleştirilerek, "Tarafsızlık Yasası, fiilen başörtüsü taşıyan Müslüman kadınlara çalışma yasağı getirmektedir. Ayrımcılığın bu dolaylı şekli, anayasaya aykırıdır ve Federal Anayasa Mahkemesi de 2015 yılında aldığı kararda bunu vurgulamaktadır." denildi.

"Başörtüsü taşıyan öğretmenlerin sade mevcudiyetlerinin bile okullardaki huzur için bir tehdit olarak algılanması bizi ürkütmektedir." şeklinde ifadeye yer verilen açıklamada, bu tür genellemelerin toplumdaki ırkçı eğilimleri de körükleyeceği ifade edildi.

Toplumsal barışın, toplumun bazı kesimlerine çalışma yasağı getirilerek sağlanamayacağı vurgulanan açıklamada, "Potansiyel krizler somut tehlike olarak görülüyor ve bunun hesabı da Müslüman kadınlara çıkartılıyor. Bir demokrasi de böyle bir şey olmamalı." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya başörtüsü

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