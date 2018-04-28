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"Başörtüsü sebebiyle ayrımcılığa uğrayan kim varsa şikayette bulunmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Almanya'da başörtüsü taktığı gerekçesiyle işten çıkarılan kadın kasiyerin mahkemece haklı bulunması, Müslümanlar tarafından olumlu karşılandı - IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Yazıcı: - "Başörtüsü sebebiyle ayrımcılığa uğrayan kim varsa şikayette bulunmalı ve hakkını aramalıdır. Ayrımcılığı hiçbir şekilde sineye çekemeyiz"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Nürnberg kentinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle işten çıkarılan Müslüman kadın kasiyerin açtığı davada Nürnberg Eyalet İş Mahkemesince haklı bulunması, ülkede yaşayan Müslümanlar tarafından olumlu karşılandı.

Genel merkezi Köln kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin başörtüsü kararının birçok Müslüman kadın için umut ışığı olduğunu belirtti.

Yazıcı, "Başörtüsü sebebiyle ayrımcılığa uğrayan kim varsa şikayette bulunmalı ve hakkını aramalıdır. Ayrımcılığı hiçbir şekilde sineye çekemeyiz." ifadelerini kullandı.

Nürnberg Eyalet İş Mahkemesinin vermiş olduğu kararın Almanya’da yaşayan birçok Müslüman kadına umut ışığı olduğunu kaydeden Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mahkemenin, anayasanın tanımış olduğu inanç özgürlüğünü işverenin 'dünya görüşünü yansıtmayan' kılık kıyafet uygulamasından daha öncelikli görmesi ve adil bir karara varması oldukça sevindiricidir. Zaten halihazırda Almanya’da kadınlar birçok açıdan ayrımcılıkla yüz yüze kalmaktadır. Erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen daha az maaş almakta, kariyerlerini devam ettirmeye çalışırken çok sayıda dezavantajla muhatap olmaktadırlar.

Hele Müslüman bir kadınsanız ve başörtüsü takıyorsanız iş dünyasında bunlara ilaveten başka engellerle yüz yüze kalmaktasınız."

Yazıcı, "Kanun koyucu ve bazı işverenler, kadınların başörtüleriyle alışveriş yapabileceklerini ancak kasada duramayacaklarını öngörmektedirler. Bunlara göre kadınlar haklarını başörtüleriyle mahkemede arayabilir ancak yargıç olamazlar, okulları temizleyebilirler ama burada öğretmenlik yapamazlar. Bunlar insan onuruna yakışmayan, özgürlükçü demokratik temel düzenimize aykırı tutumlardır." görüşünü paylaştı.

Kadınların ayrımcılığı asla sineye çekmemelerini ve karşılaştıkları haksızlıklara karşı mücadeleyi hiç bırakmamalarını tavsiye eden Yazıcı, iyiye gitme umudunu kaybetmemek gerektiğini vurguladı.

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Almanya'da mahkeme kararı başörtüsü kararı IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)

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